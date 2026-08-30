Η Γαλατασαράι, αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, ανακοίνωσε επισήμως την απόκτηση του Ραφαέλ Λεάο, ο οποίος στο βίντεο της παρουσίασή τους έκανε σερφινγκ στον Βόσπορο.

Η τουρκική ομάδα έκανε μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού αποκτώντας τον Πορτογάλο εξτρέμ, δίνοντας 39 εκατ. ευρώ -συν ποσοστό μεταπώλησης 20%- στη Μίλαν, ενώ οι ετήσιες απολαβές του παίκτη θα φτάνουν στα 10 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της μεταγραφής ενθουσίασε τους οπαδούς της Γαλατά και ακολούθησε το βίντεο για την παρουσίαση του Λεάο, ο οποίος πανηγυρίζει πάντα τα γκολ σαν σέρφερ. Έτσι, οι Τούρκοι αποφάσισαν να φτιάξουν ένα εντυπωσιακό βίντεο.

Σε αυτό, ο Λεάο φαίνεται να… δαμάζει τα κύματα στον Βόσπορο, με τους οπαδούς της Γαλατασαράι να ανυπομονούν για το ντεμπούτο του με την ομάδα τους.

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί στην Allwyn Arena τη Γαλατά στις 6 Δεκεμβρίου.