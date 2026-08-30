Η Ουκρανία ετοιμάζεται για περαιτέρω συνομιλίες με εκπροσώπους του με εκπροσώπους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θα υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες αύριο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε ο πόλεμος να μην παραμείνει η μόνη επιλογή για το πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα. Είναι σημαντικό η Αμερική να συμμερίζεται πολλές από τις απόψεις μας για την κατάσταση», τόνισε ο Ζελένσκι σε τηλεοπτική δήλωση.