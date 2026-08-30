Η Ουκρανία ετοιμάζεται για περαιτέρω συνομιλίες με εκπροσώπους του με εκπροσώπους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Θα υπάρξουν περισσότερες λεπτομέρειες αύριο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε ο πόλεμος να μην παραμείνει η μόνη επιλογή για το πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα. Είναι σημαντικό η Αμερική να συμμερίζεται πολλές από τις απόψεις μας για την κατάσταση», τόνισε ο Ζελένσκι σε τηλεοπτική δήλωση.
Ukrainian President Zelensky:— Tabz (@TabzLIVE) August 30, 2026
Over the past four days alone, nearly 1,500 drones of all types have been detected, with approximately 800 of them being jet-powered.
The most challenging task is intercepting these jet-powered drones.
We are working to ensure that we have… pic.twitter.com/qFLSmNiY0a