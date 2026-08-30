Nέα παρασκηνιακή προσπάθεια για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ να αναλαμβάνει έναν ασυνήθιστα ενεργό διπλωματικό ρόλο.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Axios, ο επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών έθεσε στη Μόσχα την ιδέα μιας τριμερούς συνόδου ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ράτκλιφ πραγματοποίησε την Τρίτη αιφνιδιαστική και μη προαναγγελθείσα επίσκεψη στη ρωσική πρωτεύουσα, όπου συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας, Σεργκέι Ναρίσκιν, και τον διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας, Αλεξάντερ Μπορτνίκοφ. Ήταν η πρώτη φορά που ο ίδιος ενεπλάκη προσωπικά στην προσπάθεια για διπλωματική διέξοδο στον πόλεμο της Ουκρανίας, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Axios.

🚨 CIA chief made a secret proposal in Moscow



According to Axios sources, during a covert visit to the Russian capital, John Ratcliffe floated the idea of a summit between Donald Trump, Vladimir Putin and Volodymyr Zelensky.



The New York Times also reported that Ratcliffe met… pic.twitter.com/N17XgfSlv3 — NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2026

Η επίσκεψη ήταν η πρώτη γνωστή μετάβαση διευθυντή της CIA στη Ρωσία μετά το ταξίδι του Ουίλιαμ Μπερνς το 2021, λίγους μήνες πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες σε επίπεδο υπηρεσιών πληροφοριών, διευκρινίζοντας ότι ο Ράτκλιφ δεν συναντήθηκε με τον Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος, ωστόσο, ενημερώθηκε για τις επαφές.

Η πρόταση

Κατά το Axios, ο Ράτκλιφ πρότεινε να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι ο Τραμπ, ο Πούτιν και ο Ζελένσκι, με στόχο να δοθεί νέα πολιτική ώθηση στις παγωμένες διαπραγματεύσεις. Η πρόταση δεν συνοδεύεται ακόμη από πιθανή ημερομηνία ή τόπο διεξαγωγής, ενώ δεν υπάρχει ένδειξη ότι η ρωσική πλευρά την έχει αποδεχθεί.

Η ιδέα μιας τριμερούς συνάντησης δεν είναι καινούργια. Η κυβέρνηση Τραμπ την είχε προωθήσει και στο παρελθόν, με τον Ζελένσκι να εμφανίζεται θετικός και τον Πούτιν να την απορρίπτει. Η επαναφορά της υποδηλώνει ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί πως μόνο μια απευθείας παρέμβαση σε επίπεδο ηγετών μπορεί να διαρρήξει το αδιέξοδο.

Μέρος της αποστολής του επικεφαλής της CIA φέρεται να ήταν η διερεύνηση του κατά πόσο οι ηγεσίες των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών θα μπορούσαν να επηρεάσουν το Κρεμλίνο και να συμβάλουν στην επανέναρξη των συνομιλιών. Σύμφωνα με το Axios, ο Ράτκλιφ εκτίμησε ότι ο Μπορτνίκοφ θα μπορούσε να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο, λειτουργώντας ως δίαυλος προς το στενό περιβάλλον του Πούτιν.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος φέρεται ακόμη να παρουσίασε στη ρωσική πλευρά μια απαισιόδοξη εκτίμηση για τη μελλοντική πορεία του πολέμου και να υποστήριξε ότι μια συμφωνία θα ήταν προτιμότερο να επιτευχθεί πριν από μια νέα, ενδεχομένως ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.

Ενημερώθηκε ο Ζελένσκι

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν την Παρασκευή τον Ουκρανό πρόεδρο για τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Μόσχα και για την επαναφορά της πρότασης μιας τριμερούς συνόδου. Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι το Κίεβο έλαβε ενημέρωση για σειρά επαφών στη ρωσική πρωτεύουσα και ευχαρίστησε την Ουάσιγκτον για τον «αναγκαίο τόνο» απέναντι στη Ρωσία και για τη, όπως είπε, ρεαλιστική προσέγγιση των αμερικανικών θέσεων.

Παρά τη θετική δημόσια τοποθέτηση του Ζελένσκι, Ουκρανοί αξιωματούχοι παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς τις προθέσεις του Πούτιν. Σύμφωνα με το Axios, το Κίεβο διαθέτει πληροφορίες που δείχνουν ότι η Μόσχα ενδέχεται να προετοιμάζει νέα μεγάλη κλιμάκωση των επιχειρήσεων και όχι ουσιαστική στροφή προς τον συμβιβασμό.

«Ημι-τυπική» επίσκεψη κατά τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε αρχικά να υποβαθμίσει τη σημασία της αποστολής, χαρακτηρίζοντας το ταξίδι του Ράτκλιφ περίπου ως «ημι-τυπική» υπηρεσιακή επαφή. Αρνήθηκε επίσης ότι ο διευθυντής της CIA είχε μεταβεί στη Μόσχα για να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί εναντίον χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ ή για να μεταφέρει μήνυμα σχετικό με τη σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν.

Οι αρχικές πληροφορίες για την επίσκεψη είχαν προκαλέσει διαφορετικές ερμηνείες. Αμερικανικά μέσα ανέφεραν ότι στην ατζέντα ενδέχεται να βρέθηκαν η ασφάλεια της Ευρώπης, οι σχέσεις Ρωσίας και Ιράν, η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και ο κίνδυνος μιας ευρύτερης στρατιωτικής κλιμάκωσης. Η νεότερη αποκάλυψη του Axios δείχνει, ωστόσο, ότι η προσπάθεια αναθέρμανσης των συνομιλιών για την Ουκρανία αποτέλεσε τουλάχιστον έναν από τους βασικούς σκοπούς της αποστολής.

Οι συνομιλίες σε «βαθύ πάγωμα»

Οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνταν με αμερικανική μεσολάβηση έχουν ουσιαστικά ανασταλεί από τα μέσα Φεβρουαρίου, όταν η προσοχή της κυβέρνησης Τραμπ στράφηκε στον πόλεμο με το Ιράν. Έκτοτε, Ρωσία και Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς, ενώ οι ουσιαστικές διαφορές γύρω από την κατάπαυση του πυρός, τα κατεχόμενα εδάφη και τις εγγυήσεις ασφαλείας παραμένουν αγεφύρωτες.

Η Μόσχα εξακολουθεί να απορρίπτει την πρόταση του Κιέβου για άμεση και άνευ όρων εκεχειρία, υποστηρίζοντας ότι επιδιώκει μια συνολική διευθέτηση και όχι μια προσωρινή διακοπή των εχθροπραξιών. Από την άλλη πλευρά, η Ουκρανία φοβάται ότι μια εκεχειρία χωρίς ισχυρές εγγυήσεις θα επέτρεπε στη Ρωσία να ανασυνταχθεί και να επαναλάβει τις επιχειρήσεις της αργότερα.

Η πρόταση Ράτκλιφ αποτελεί, επομένως, περισσότερο μια διερευνητική κίνηση παρά προάγγελο συμφωνημένης συνόδου κορυφής. Το επόμενο κρίσιμο στοιχείο θα είναι η απάντηση του Κρεμλίνου και το κατά πόσο ο Πούτιν θα αποδεχθεί αυτή τη φορά μια απευθείας συνάντηση με τον Ζελένσκι υπό την παρουσία του Τραμπ.