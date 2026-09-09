Επιδρομή ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων σε φυλάκιο στα σύνορα της Ουκρανίας και της Μολδαβίας προκάλεσε θανάτους και τραυματισμούς, ανακοίνωσε η ουκρανική συνοριοφυλακή, χωρίς να δώσει πιο συγκεκριμένο απολογισμό ως αυτό το στάδιο.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία επιτέθηκε στο σημείο ελέγχου Σταροκοζάτσε στα σύνορα με τη Μολδαβία με drones», ανέφερε η πηγή αυτή μέσω Telegram.

«Δυστυχώς, υπάρχουν θύματα και νεκροί μεταξύ του άμαχου πληθυσμού» που βρισκόταν εκεί, πρόσθεσε.

Το φυλάκιο υπέστη ζημιά κι η λειτουργία του ανεστάλη, πρόσθεσε η υπηρεσία, προσθέτοντας ότι ενημέρωσε τις μολδαβικές αρχές για την επίθεση.

Το φυλάκιο βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των συνόρων Ουκρανίας-Μολδαβίας, περίπου 70 χιλιόμετρα από την ουκρανική πόλη της Οδησσού και 130 χιλιόμετρα από την Κισινάου, τη μολδαβική πρωτεύουσα.