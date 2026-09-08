Η Ευρώπη μπορεί να χορήγησε δάνειο στην Ουκρανία για την αγορά ευρωπαϊκών όπλων, ώστε να τονωθεί η ευρωπαϊκή οικονομία, ωστόσο τα λεφτά θα καταλήξουν στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Bloomberg, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σχεδιάζουν να αγοράσουν αμερικανικούς πυραύλους αεράμυνας Patriot προκειμένου να βοηθήσουν την Ουκρανία να αποκρούσει την αναμενόμενη αύξηση των ρωσικών επιθέσεων.

Η αγορά θα επιτευχθεί με τη χρήση των συνεισφορών στον Κατάλογο Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων Ουκρανίας (Prioritized Ukraine Requirements List – PURL). Οι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να κατονομαστούν ή να προσδιορίσουν τον αριθμό των πυραύλων που θα παραδοθούν, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας. Όπως ανέφεραν, οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι θα φτάσουν εγκαίρως για τον χειμώνα.

Το σχέδιο θα συζητηθεί σε συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη. Πριν από τη συνάντηση, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει νέα χρηματοδότηση ύψους 100 εκατ. λιρών (135 εκατ. δολαρίων) στο πρόγραμμα PURL, με άγνωστο ποσό να κατευθύνεται στην αγορά πυραύλων Patriot.

Στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει περισσότερα συστήματα Patriot, η Ουκρανία είχε επίσης ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να της επιτρέψει να αγοράσει τους αμερικανικούς αναχαιτιστικούς πυραύλους χρησιμοποιώντας κεφάλαια από δάνειο ύψους 90 εκατ. ευρώ.

Η κίνηση αυτή απαιτούσε εξαίρεση από τους όρους του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού μηχανισμού. Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν το αίτημα τη Δευτέρα, απόφαση που αντανακλά τη συνεχιζόμενη δυσκολία της Ευρώπης να ενισχύσει τη δική της αμυντική βιομηχανία, αλλά και τα προβλήματα στην εξωτερική πολιτική.