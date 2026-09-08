Η Ουκρανία συνάπτει συμβάσεις για την προμήθεια περίπου 1.000 πυραύλων για τα συστήματα αεράμυνας Patriot, αξιοποιώντας τη βοήθεια των συμμάχων της αλλά και χρηματοδότηση μέσω του δανείου στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Γιεβχένι Χμάρα.

Μιλώντας στη συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, ο Χμάρα υπογράμμισε ωστόσο ότι το μεγαλύτερο μέρος των πυραύλων δεν αναμένεται να παραδοθεί άμεσα, αλλά σε βάθος των επόμενων ετών. Για τον λόγο αυτό κάλεσε τους εταίρους του Κιέβου να εξασφαλίσουν πρόσθετη και ταχύτερη στρατιωτική υποστήριξη.

Το κενό των 27 δισ. δολαρίων

Ο Ουκρανός υπουργός έθεσε παράλληλα το ζήτημα της χρηματοδότησης του αμυντικού προϋπολογισμού, κάνοντας λόγο για έλλειμμα 27 δισ. δολαρίων και ζητώντας από τους συμμάχους να επιταχύνουν τις σχετικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Κίεβο χρειάζεται να γνωρίζει έως τον Νοέμβριο ποια οικονομική στήριξη θα έχει στη διάθεσή του, ώστε να μπορέσει να σχεδιάσει τις αμυντικές του ανάγκες και τις προμήθειες για το επόμενο διάστημα.

«Το σχέδιο είναι τόσο καλό όσο οι πόροι που διαθέτουμε για την υλοποίησή του και οι οικονομικές αποφάσεις απαιτούνται ήδη από σήμερα», ανέφερε μέσω μεταφραστή.

Η ανάγκη για ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας παραμένει μία από τις βασικές προτεραιότητες του Κιέβου, με τα Patriot και τα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων να βρίσκονται στο επίκεντρο των αιτημάτων προς τις δυτικές χώρες.