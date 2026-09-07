Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρωσία, στην προσαρτημένη Κριμαία και σε περιοχή του Λουχάνσκ που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Μόσχας, σύμφωνα με ανακοινώσεις των ρωσικών και φιλορωσικών τοπικών αρχών.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις εναντίον στόχων στο εσωτερικό της Ρωσίας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε διυλιστήρια πετρελαίου.

Στο Περμ, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.100 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ντμίτρι Μαχόνιν.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η περιοχή δέχθηκε μαζική επίθεση και ότι 27 ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε πολυώροφη πολυκατοικία, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν συνεργεία έκτακτης ανάγκης.

Η μεγάλη απόσταση του Περμ από τα σύνορα με την Ουκρανία καταδεικνύει τη δυνατότητα του Κιέβου να πραγματοποιεί επιθέσεις με drones βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Ένας άνδρας σκοτώθηκε στην πόλη Γκραϊβόρον, στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, έπειτα από επίθεση με drone, σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Μία γυναίκα τραυματίστηκε στο ίδιο περιστατικό, ενώ ακόμη ένας άνθρωπος φέρεται να τραυματίστηκε σε άλλες επιθέσεις στην περιοχή. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν επίσης ζημιές σε κτίρια και οχήματα, καθώς και εκδήλωση πυρκαγιών.

Το Μπέλγκοροντ βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και έχει δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου.

Στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας, ένας άνδρας και μία έφηβη σκοτώθηκαν, όπως ανακοίνωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της πόλης, Μιχαΐλ Ραζβοζάγεφ.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Telegram, οι ρωσικές δυνάμεις αναχαίτισαν συνολικά οκτώ drones κατά τη διάρκεια τριών επιθέσεων. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μετέφερε εκρηκτικά και μεταλλικά θραύσματα.

Από τις εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές σε οκτώ πολυκατοικίες, σε μία ιδιωτική κατοικία, σε αυτοκίνητα και σε ένα νηπιαγωγείο.

Η Κριμαία προσαρτήθηκε μονομερώς από τη Ρωσία το 2014, ωστόσο εξακολουθεί να αναγνωρίζεται διεθνώς ως τμήμα της Ουκρανίας. Το Κίεβο θεωρεί τη χερσόνησο κατεχόμενο ουκρανικό έδαφος και πραγματοποιεί τακτικά επιθέσεις εναντίον ρωσικών στρατιωτικών στόχων στην περιοχή.

Ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε όταν drone έπληξε αυτοκίνητο σε περιοχή του Λουχάνσκ που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με τον διορισμένο από τη Ρωσία τοπικό κυβερνήτη Λεονίντ Πασέτσνικ.

Η περιφέρεια του Λουχάνσκ βρίσκεται στην ανατολική Ουκρανία και αποτελεί μία από τις περιοχές που η Μόσχα ανακοίνωσε ότι προσάρτησε το 2022. Η προσάρτηση δεν αναγνωρίζεται από την Ουκρανία και τη διεθνή κοινότητα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους στο εσωτερικό της Ρωσίας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ζημιές υπέστη διυλιστήριο στην περιφέρεια της Ριαζάν, ενώ επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης εναντίον διυλιστηρίων στο Περμ και στο Ταταρστάν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμη σε πλήγματα στην περιφέρεια του Κουρσκ και στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Σχετική αναφορά δημοσιεύτηκε και από το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας στην πλατφόρμα Χ.

Our warriors continue responding justly to Russian strikes on Ukraine. An oil refinery was hit in the Ryazan region. Our long-range capabilities were used against oil-processing facilities in the Perm region and Tatarstan, and against a site used to store and launch attack drones… pic.twitter.com/CRjcwXL2BZ — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 7, 2026

Ο Ζελένσκι δεν ανέλαβε την ευθύνη για τα συγκεκριμένα περιστατικά με τους νεκρούς αμάχους που ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές. Επιβεβαίωσε, ωστόσο, την ευρύτερη ουκρανική επιχείρηση κατά στόχων στη Ρωσία.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον διυλιστηρίων, ενεργειακών εγκαταστάσεων και άλλων υποδομών που θεωρεί ότι υποστηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Η Μόσχα, από την πλευρά της, συνεχίζει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones σε ουκρανικές πόλεις και ενεργειακές εγκαταστάσεις.