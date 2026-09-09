Κοντά στην απόκτηση του Αλεξάντρ Ζαουέ, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τη Μπαστιά, βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρουν στη Γαλλία.

Η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται και για την Ελλάδα σε λίγες μέρες και στη Γαλλία υποστηρίζουν ότι οι «ερυθρόλευκοι» είναι κοντά στον 21χρονο Ιβοριανό επιθετικό χαφ.

Ο Ζαουέ φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους Πειραιώτες για 4ετές συμβόλαιο και το deal με τη Μπαστιά αναμένεται να κλείσει στα 2 εκατ. ευρώ, με τον παίκτη να προορίζεται αρχικά για τον Ολυμπιακό Β’.

Ο Ιβοριανός επιθετικός χαφ έχει 34 συμμετοχές στη Μπαστιά με 2 γκολ και 2 ασίστ ενώ έχει παίξει οκτώ φορές και με τη Β’ ομάδα του γαλλικού συλλόγου, έχοντας ένα γκολ και μία ασίστ.