Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο της Ουκρανίας προαναγγέλλει η Μόσχα, ανακοινώνοντας ότι προετοιμάζει μαζικά πλήγματα εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων, την ώρα που οι αεροπορικές επιδρομές γύρω από το Κίεβο συνεχίζονται και οι ουκρανικές επιθέσεις προκαλούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των ρωσικών διυλιστηρίων.

Η ένταση αυξάνεται ενώ πλησιάζει η χειμερινή περίοδος, με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τις υποδομές καυσίμων και τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας να βρίσκονται ξανά στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας άρχισαν να προετοιμάζονται για «μαζικές επιθέσεις» εναντίον εγκαταστάσεων του ουκρανικού ενεργειακού τομέα. Η Μόσχα παρουσίασε την κίνηση ως απάντηση στις συνεχιζόμενες ουκρανικές επιδρομές κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών και άλλων, κατά τη διατύπωσή της, μη στρατιωτικών στόχων.

Guerre en Ukraine: la Russie dit préparer des "frappes massives" contre des "installations du secteur énergétique"https://t.co/y46CjblY92 — BFM (@BFMTV) August 30, 2026

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζονται ούτε το χρονοδιάγραμμα ούτε οι εγκαταστάσεις που ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο. Το ρωσικό υπουργείο υποστήριξε, παράλληλα, ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας συνεχίστηκαν τα συντονισμένα πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας. Οι σχετικοί ισχυρισμοί των εμπόλεμων πλευρών δεν είναι πάντοτε δυνατό να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα σε πραγματικό χρόνο.

Ο ενεργειακός πόλεμος επιστρέφει

Η ρωσική προειδοποίηση έρχεται έπειτα από σημαντική ενίσχυση της ουκρανικής εκστρατείας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι χτυπά εγκαταστάσεις οι οποίες χρηματοδοτούν και υποστηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή, επιχειρώντας να μειώσει τα ενεργειακά έσοδα της Μόσχας και να περιορίσει την τροφοδοσία των ενόπλων δυνάμεών της.

Σύμφωνα με το Reuters, η παραγωγή βενζίνης στη Ρωσία υποχώρησε στα τέλη Αυγούστου περίπου στο 70% της εγχώριας ζήτησης. Επιθέσεις με drones ανάγκασαν μεγάλα διυλιστήρια στο Περμ, στο Νίζνι Νόβγκοροντ και στο Γιαροσλάβλ να αναστείλουν τη λειτουργία τους, δημιουργώντας ημερήσιο έλλειμμα που εκτιμάται σε περίπου 35.000 τόνους.

Η Μόσχα αναγκάστηκε να αυξήσει τις εισαγωγές καυσίμων και να επεκτείνει έως τις 30 Σεπτεμβρίου την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, σε μια προσπάθεια να σταθεροποιήσει την εσωτερική αγορά.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία έχει εντείνει τα πλήγματα κατά των ουκρανικών λιμανιών, των δικτύων μεταφοράς, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και των ενεργειακών υποδομών. Στην επίθεση της 27ης Αυγούστου επλήγησαν στόχοι σε πολλές περιοχές, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε επιχειρήσεις, αποθήκες και δίκτυα υποδομών. Οι επιδρομές προκάλεσαν επίσης μεγάλες καθυστερήσεις στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις και νέες εκκλήσεις του Κιέβου για περισσότερα συστήματα αεράμυνας.

Δεκάδες νεκροί στη Μίλα

Η κλιμάκωση επισκιάζεται από την τραγωδία στη Μίλα, δυτικά του Κιέβου, όπου ρωσικό drone έπληξε στρατιωτική αποθήκη πυρομαχικών. Οι δευτερογενείς εκρήξεις που ακολούθησαν προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 37 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων, ενώ περισσότερα από 50 κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Μεταξύ των εγκαταστάσεων που επλήγησαν ήταν μονάδα φιλοξενίας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, από την οποία απομακρύνθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε απαράδεκτη την αποθήκευση εκρηκτικών τόσο κοντά σε κατοικημένη περιοχή και ανακοίνωσε την έναρξη ποινικών ερευνών για ενδεχόμενη υπηρεσιακή αμέλεια. Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας διέταξε πλήρη έλεγχο των χώρων αποθήκευσης πυρομαχικών, καθώς είχε σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό τον Ιούλιο.

Παράλληλα, οι ρωσικές επιδρομές γύρω από την πρωτεύουσα συνεχίστηκαν για τρίτη ημέρα, με δύο κορίτσια, ηλικίας 14 και 2 ετών, να συγκαταλέγονται στα θύματα χωριστών επιθέσεων.

Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, η εγκατάσταση έχει μείνει χωρίς εξωτερική ηλεκτροδότηση για περισσότερο από μία εβδομάδα και βασίζεται σε γεννήτριες ντίζελ. Τα αποθέματα επαρκούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ ο Οργανισμός επιδιώκει τοπική κατάπαυση του πυρός ώστε να επισκευαστούν οι γραμμές τροφοδοσίας.

Διπλωματικές επαφές χωρίς προσδοκίες

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο κορυφαίος σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Κίριλο Μπουντάνοφ εκτίμησε ότι ενδέχεται να αρχίσουν σύντομα «τεχνικές συνομιλίες», προειδοποιώντας όμως ότι δεν αναμένεται άμεση συμφωνία. Βασικό αγκάθι παραμένει η απαίτηση της Μόσχας να αποσυρθεί η Ουκρανία από τις περιοχές του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει.