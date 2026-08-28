Ένα από τα αεροσκάφη που βρίσκονται στον πυρήνα των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας μπήκε ξανά στο στόχαστρο του Κιέβου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η επίλεκτη μονάδα «Alpha» της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, της SBU, έπληξε ένα ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-95MS στην αεροπορική βάση Ένγκελς, στην περιφέρεια Σαράτοφ.

«Αυτά είναι τα αεροσκάφη που πραγματοποιούν επιθέσεις κατά της Ουκρανίας», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, ευχαριστώντας τους στρατιώτες για την ακρίβεια του πλήγματος και στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα προς τη Μόσχα: «Οι Ρώσοι πρέπει να αισθανθούν τι σημαίνει ο πόλεμός τους».

Το χτύπημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο λόγω του τύπου του αεροσκάφους, αλλά και λόγω της βάσης στην οποία πραγματοποιήθηκε. Η Ένγκελς-2 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της ρωσικής στρατηγικής αεροπορίας και φιλοξενεί βομβαρδιστικά Tu-95MS και Tu-160, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκτόξευση πυραύλων cruise εναντίον ουκρανικών στόχων.

Over the past day, warriors of our Defense Forces of Ukraine struck an oil refinery in the Yaroslavl region. The distance is 1,000 kilometers from the front line. There were also our just responses to Russia’s war in the Black Sea.



In Russia’s Engels, warriors of the Security… pic.twitter.com/SldN4i8JF4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2026

Δεύτερο Tu-95MS στο στόχαστρο μέσα σε έξι εβδομάδες

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα σε Tu-95MS στην Ένγκελς μέσα σε περίπου έξι εβδομάδες.

Στις 16 Ιουλίου, ουκρανικά drones είχαν χτυπήσει ξανά την ίδια αεροπορική βάση. Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν λίγες ημέρες αργότερα έδειξαν ένα Tu-95MS με κατεστραμμένο το ουραίο τμήμα του, με αναλυτές να εκτιμούν ότι το αεροσκάφος είχε τεθεί οριστικά εκτός λειτουργίας. Η καταστροφή του συγκεκριμένου βομβαρδιστικού είχε επιβεβαιωθεί και από μεταγενέστερη αξιολόγηση του Institute for the Study of War.

Σύμφωνα με το Defence Blog, δορυφορικό υλικό από το νέο χτύπημα της Παρασκευής δείχνει σημαντικές ζημιές στη δεξιά πτέρυγα του Tu-95MS, ενώ κοντά του εξακολουθεί να διακρίνεται το αεροσκάφος που είχε πληγεί τον Ιούλιο. Η έκταση των νέων ζημιών δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από τη ρωσική πλευρά.

Γιατί τα Tu-95MS είναι τόσο σημαντικά

Τα Tu-95MS, με τη χαρακτηριστική τους εμφάνιση και τους τέσσερις τεράστιους στροβιλοκινητήρες με έλικες, αποτελούν εδώ και δεκαετίες βασικό κομμάτι της ρωσικής στρατηγικής αεροπορίας.

Παρά την ηλικία της αρχικής σχεδίασης, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ως πλατφόρμες εκτόξευσης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς. Στον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκτόξευση πυραύλων cruise Kh-101, Kh-555 και Kh-55 εναντίον ουκρανικών στόχων.

Αυτό ακριβώς κάνει κάθε επιτυχημένο χτύπημα σε τέτοιο αεροσκάφος ιδιαίτερα σημαντικό για το Κίεβο: δεν πρόκειται απλώς για την απώλεια ή τη ζημιά ενός ακόμη στρατιωτικού αεροσκάφους, αλλά για πλήγμα σε μία από τις πλατφόρμες από τις οποίες η Ρωσία μπορεί να εξαπολύει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Χτυπήματα βαθιά μέσα στη Ρωσία

Η επίθεση στην Ένγκελς δεν ήταν η μοναδική επιχείρηση που ανακοίνωσε ο Ζελένσκι.

Όπως ανέφερε, μέσα στο τελευταίο 24ωρο οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης το διυλιστήριο πετρελαίου Slavneft-YANOS στην περιοχή του Γιαροσλάβλ, σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου, ενώ έκανε λόγο και για ουκρανικά πλήγματα στη Μαύρη Θάλασσα.

Η εικόνα που επιχειρεί να διαμορφώσει το Κίεβο είναι σαφής: οι επιχειρήσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα περιστατικά, αλλά κομμάτι μιας συστηματικής στρατηγικής πίεσης σε αεροπορικές βάσεις, ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Ο Ζελένσκι είχε προαναγγείλει άλλωστε νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο ότι θα υπάρξουν περισσότερα ουκρανικά πλήγματα μεγάλου βάθους σε ρωσικό έδαφος, υποστηρίζοντας ότι στόχος τους είναι να καταστήσουν σαφές στη Μόσχα ότι ο πόλεμος έχει κόστος και στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Μέχρι στιγμής, οι ρωσικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την έκταση των ζημιών στο Tu-95MS που φέρεται να επλήγη στην Ένγκελς.