Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» το πρωί της Κυριακής (20/9) και μίλησε για την απώλεια των γονιών του, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί την απουσία τους.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σημασία της αποδοχής της απώλειας και της έκφρασης των συναισθημάτων, επισημαίνοντας πως, όσο δύσκολη κι αν είναι η διαδικασία, η ζωή δεν πρέπει να σταματά.

«Ο βηματισμός είναι καταρχάς να το αποδεχτείς. Να καταλάβεις ότι, όπως όλα τα πράγματα, με έναν τρόπο… Πολλοί συνάνθρωποί μου έχουν δεχτεί το κομμάτι της απώλειας σε πολύ νεαρότερη ηλικία, οπότε είναι και πιο νέα η ψυχή στο να αντιληφθεί τη βασική έννοια του συναισθήματος. Και επειδή είναι κάτι το οποίο θα συμβαίνει για πάντα στους ανθρώπους, είναι η μοίρα αυτή», εξομολογήθηκε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.

«Νομίζω πρέπει να το αποδεχτείς, να μην το κρατήσεις μέσα σου, να είσαι ειλικρινής απέναντι στο συναίσθημα, να μην ντραπείς ποτέ ή να μην κλειστείς ποτέ. Και σιγά σιγά με τον καιρό να πεις ότι δεν πρέπει να σταματάει η ζωή. Γιατί ούτως ή άλλως οι άνθρωποι που σε αγαπάνε θέλουν να σε βλέπουν πάντα με ανιδιοτέλεια να προχωράς, να εξελίσσεσαι είτε προσωπικά είτε επαγγελματικά είτε κάθε μέρα. Απλά να μπορείς», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός παρομοίασε τη διαδικασία διαχείρισης της απώλειας των γονιών του με την αποκατάσταση που χρειάστηκε ο ίδιος μετά από επέμβαση στη μέση.

«Το θυμάμαι από μια επέμβαση που είχα κάνει στη μέση και κάθε βήμα την πρώτη μέρα ήταν ένας Γολγοθάς. Μετά από δέκα μέρες, μετά από είκοσι φυσιοθεραπείες, άρχισες να προχωράς λίγο καλύτερα και άρχισες να εμπιστεύεσαι πάλι το σώμα σου. Νομίζω έχει να κάνει το ίδιο και με την ψυχή σου. Να είσαι ανοιχτός σε αυτό το κομμάτι και, ακόμα και να σε βαραίνει κάπου, που σε βαραίνει γιατί το “για πάντα” είναι λίγο περίεργο, να μπορείς να το λες».

Όταν ρωτήθηκε αν αισθάνεται πως οι γονείς του είναι οι «δύο άγγελοί» του στον ουρανό, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης απάντησε πως αισθάνεται ότι έχει πολλούς ανθρώπους που λειτουργούν ως «άγγελοι» στη ζωή του.

«Μόνο; Έχω πολλούς αγγέλους, ευτυχώς. Όχι στον ουρανό, και εδώ στη γη. Εντελώς, εντελώς. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μου ξαναθυμίζουν να μην παίρνω τίποτα ως δεδομένο και να είναι όλα τα πράγματα σημαντικά όσο γίνεται. Γιατί πιο μικρός ούτε την ωριμότητα είχα ούτε τη σκέψη, οπότε ήμουν λίγο χαρταετός στα πράγματα. Τώρα μεγαλώνοντας στέκομαι λίγο πιο πολύ στα απλά πράγματα», κατέληξε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.