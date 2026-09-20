Ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί απασχολεί για ακόμη μία φορά τις Αρχές καθώς είναι υπό έρευνα στη Γαλλία για πιθανή παράνομη σύγκρουση συμφερόντων, με αφορμή την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Ligue 1 το 2024.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν ερευνάται για τη συμμετοχή του σε συνάντηση της Επαγγελματικής Λίγκας Ποδοσφαίρου (LFP) το καλοκαίρι του 2024, όταν ήταν σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του γαλλικού πρωταθλήματος.

Το πρόβλημα είναι ότι πρόταση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα είχε καταθέσει η beIN Media Group, όμιλο στον οποίο ο Αλ Κελαϊφί είναι πρόεδρος, ενώ παράλληλα ο πρόεδρος της Παρί ήταν και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της LFP.

Η οργάνωση κατά της διαφθοράς, Anticor, προχώρησε σε καταγγελία επειδή θα μπορούσε να τεθεί θέμα αμεροληψίας και ανεξαρτησίας στη διαδικασία, με αποτέλεσμα η εισαγγελία να αρχίσει έρευνα με τον Αλ Κελαϊφί να είναι στο επίκεντρό της.

Ο δικηγόρος του προέδρου της Παρί Σεν Ζερμέν, πάντως, τόνισε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) ότι ο πελάτης του «ενεργούσε πάντα με ανεξαρτησία, αμεροληψία και αντικειμενικότητα».