Ο Αλεσάντρο Πάτο μετά από μια μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα είναι έτοιμος να γίνει ιδιοκτήτης ομάδας και μάλιστα στην Αγγλία.

Όπως αναφέρουν στην Ιταλία, ο Βραζιλιάνος πρώην επιθετικός είναι κοντά στην αγορά της Νορθάμπτον, που αγωνίζεται στην Football League 2.

Συγκεκριμένα, ο Πάτο θα συνεργαστεί με τον επενδυτικό όμιλο Sports Alpha Capital για την απόκτηση της ιστορικής ομάδας που ιδρύθηκε το 1897.

Οι διαδικασίες έχουν ήδη λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από την EFL και την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Ποδοσφαίρου (IFR), ενώ η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών θα γίνει τις επόμενες ημέρες.