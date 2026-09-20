Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 3-1 της Σεβίλλης και έκανε το απόλυτο στο πρωτάθλημα της La Liga μετά από 7 αγωνιστικές.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των «μπλαουγκράνα» στην αναμέτρηση ήταν ο Ραφίνια, ο οποίος πέτυχε και τα τρία τέρματα και έφτασε ήδη τα 13 γκολ στα επτά πρώτα παιχνίδια.

Μάλιστα με τα 13 γκολ προσπέρασε το ρεκόρ του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα», ενώ παράλληλα ισοφάρισε το επίτευγμα του Κριστιάνο Ρονάλντο από τη σεζόν 2014-15, όταν ο Πορτογάλος είχε σημειώσει επίσης 13 γκολ στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με Ισπανικά δημοσιεύματα, ο Ντέκο επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του προχωρούν πολύ καλά και ο Βραζιλιάνος άσος αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030.