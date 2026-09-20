Σε μια σημαντική προσθήκη προχωρά ο Ατρόμητος, καθώς οι Περιστεριώτες ήρθαν σε συμφωνία με τον Ντάνι Γκαρθία ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

Οι Περιστεριώτες ήταν αρκετό καιρό στην αγορά για να ενισχυθούν στην συγκεκριμένη θέση και πλέον προσθέτουν στο ρόστερ τους έναν χαφ με μεγάλες παραστάσεις από διοργανώσεις όπως το Champions League.

Την φετινή σεζόν ο Ντάνι Γκαρθία με τον Ολυμπιακό είχε τρεις συμμετοχές, δύο με την Ναϊμέγκεν και μια απέναντι στον Βόλο.

Ο 36χρονος μέσος στην πλούσια καριέρα τους αγωνίστηκε σε Αλικάντε (29 συμμετοχές), Χετάφε Β’ (36 συμμετοχές), Εϊμπάρ (224 συμμετοχές, 3 γκολ, 5 ασίστ) και Αθλέτικ Μπιλμπάο (195 συμμετοχές 1 γκολ, 7 ασίστ).

Από τους Βάσκους μετακόμισε στον Ολυμπιακό το 2024 συμπληρώνοντας 72 εμφανίσεις με 1 γκολ και 2 ασίστ πανηγυρίζοντας το νταμπλ του 2025 και το Σούπερ Καπ του 2026.

Τέλος, ο Ατρόμητος είναι κοντά και στην απόκτηση του 25χρονου Γκανέζου μεσοεπιθετικού, Κέλβιν Οφόρι, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα και μέχρι Τρίτη θα περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις.