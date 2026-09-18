Στην εκταμίευση 3,3 δισ. ευρώ για αμυντικές προμήθειες προς την Ουκρανία προχωρά σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Δανείου Στήριξης της Ουκρανίας ύψους 90 δισ. ευρώ.

Αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την προμήθεια drones και πυραύλων, με στόχο την ενίσχυση της άμυνας της χώρας απέναντι στη συνεχιζόμενη ρωσική επίθεση.

Πρόκειται για την τέταρτη πληρωμή στο πλαίσιο του αμυντικού σκέλους του δανείου, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Έτσι, με τη νέα εκταμίευση, η Κομισιόν θα έχει καταβάλει σχεδόν 15 δισ. ευρώ στην Ουκρανία μέσα στο 2026.

Υπενθυμίζεται ότι το δάνειο προβλέπει 30 δισ. ευρώ για δημοσιονομική στήριξη και 60 δισ. ευρώ για την άμυνα την περίοδο 2026-2027.

Παράλληλα, η ΕΕ εξετάζει ένα νέο κοινό πρόγραμμα με την Ουκρανία για την ανάπτυξη ευρωπαϊκού συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας.