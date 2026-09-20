Ανεβάζει στροφές ο ελληνικός τουρισμός και το φθινόπωρο. Η παρουσία της Ελλάδας παραμένει ισχυρή στις ταξιδιωτικές επιλογές σημαντικών ευρωπαϊκών αγορών, με τα τελευταία στοιχεία από Βέλγιο και Αυστρία να δείχνουν ότι η χώρα εξακολουθεί να συγκεντρώνει ενδιαφέρον όχι μόνο στην κορύφωση του καλοκαιριού, αλλά και στις περιόδους πριν και μετά από αυτό. Την ίδια ώρα, διεθνή ταξιδιωτικά μέσα αναδεικνύουν όλο και περισσότερο την προοπτική μιας Ελλάδας που μπορεί να λειτουργήσει ως προορισμός πέρα από το κλασικό δίμηνο Ιουλίου–Αυγούστου.

Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στους προορισμούς που προσελκύουν Βέλγους ταξιδιώτες, ενώ στην αυστριακή αγορά η Κρήτη βρίσκεται στην κορυφαία τριάδα των προορισμών για τις φθινοπωρινές διακοπές του 2026. Παράλληλα, το Condé NastTraveller παρουσιάζει την άνοιξη και το φθινόπωρο ως περιόδους με σημαντικές δυνατότητες για διαφορετικές ταξιδιωτικές εμπειρίες σε Κρήτη, Πάρο, Σαντορίνη, Κέρκυρα και Αθήνα.

Η Ελλάδα στις επιλογές των Βέλγων

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας Statbel, οι Βέλγοι πραγματοποίησαν 31,2 εκατ. ταξίδια που περιλάμβαναν τουλάχιστον μία διανυκτέρευση κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Η συντριπτική πλειονότητα των ταξιδιών, σε ποσοστό 94%, αφορούσε αναψυχή, ενώ από τα σχεδόν 30 εκατ. ταξίδια αυτής της κατηγορίας τα 9,4 εκατ. πραγματοποιήθηκαν εντός των εθνικών συνόρων.

Όσον αφορά στις διακοπές στο εξωτερικό, η Γαλλία παρέμεινε μακράν ο δημοφιλέστερος προορισμός για τους Βέλγους και ακολούθησαν η Ολλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία.

Στην ίδια ομάδα των χωρών που κατάφεραν να προσελκύσουν Βέλγους ταξιδιώτες περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, μαζί με το Μαρόκο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία και την Αυστρία.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν 1,9 εκατ. επαγγελματικά ταξίδια. Σχεδόν το ένα πέμπτο από αυτά, ποσοστό 18%, περιορίστηκε εντός Βελγίου, ενώ η πλειονότητα των επαγγελματικών μετακινήσεων προς το εξωτερικό αφορούσε γειτονικές χώρες, κυρίως τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία.

Η παρουσία της Ελλάδας στις επιλογές των Βέλγων εντάσσεται σε μία ευρύτερη εικόνα ισχυρής ζήτησης για μεσογειακούς προορισμούς, με τις χώρες της Νότιας Ευρώπης να εξακολουθούν να συγκεντρώνουν σημαντικό μερίδιο των ταξιδιών αναψυχής.

Η Κρήτη στην τρίτη θέση για τους Αυστριακούς τον Οκτώβριο

Ακόμη πιο καθαρή είναι η εικόνα στην αυστριακή αγορά για το φθινόπωρο. Σύμφωνα με το τελευταίο TUI Trendcheck, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις δημοφιλέστερες χώρες για ταξίδια μεσαίων αποστάσεων, μαζί με την Ισπανία, την Αίγυπτο και την Τουρκία.

Η Κρήτη καταλαμβάνει την τρίτη θέση στη λίστα της TUI με τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τις φθινοπωρινές διακοπές του 2026.

Μπροστά από το ελληνικό νησί βρίσκονται μόνο η Αττάλεια και η Χουργκάντα, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Λάρνακα και η Γκραν Κανάρια. Η Κρήτη είναι ο μοναδικός ελληνικός προορισμός που περιλαμβάνεται στην κορυφαία πεντάδα των προορισμών μεσαίων αποστάσεων για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Οι επιλογές των Αυστριακών συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τις σχολικές διακοπές στα τέλη Οκτωβρίου, μία περίοδο που αξιοποιείται για μία τελευταία απόδραση σε προορισμούς με ήλιο και υψηλότερες θερμοκρασίες.

Σχεδόν οι μισοί πελάτες της TUI ταξιδεύουν ως οικογένειες, ενώ περισσότεροι από ένας στους δύο επιλέγουν πακέτα AllInclusive. Οι σύντομες πτήσεις, οι καιρικές συνθήκες και η οργανωμένη μορφή των διακοπών αποτελούν βασικά στοιχεία στις επιλογές τους.

Η μέση δαπάνη για ταξίδια μεσαίων αποστάσεων φθάνει περίπου τα 1.250 ευρώ ανά άτομο και παραμένει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Η ζήτηση έχει ήδη περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα των αεροπορικών θέσεων προς δημοφιλείς προορισμούς. Η TUI αναφέρει ότι τα περισσότερα διαθέσιμα έχουν ουσιαστικά εξαντληθεί, με κάποιες τελευταίες θέσεις να παραμένουν από Βιέννη και Σάλτσμπουργκ.

Στο επίκεντρο η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Η εικόνα αυτή συμπίπτει με τη συζήτηση που ενισχύεται διεθνώς γύρω από την επέκταση της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα.

Το Condé Nast Traveller, σε εκτενές αφιέρωμά του στη χώρα, εστιάζει στις δυνατότητες που προσφέρουν η άνοιξη και το φθινόπωρο και παρουσιάζει την Ελλάδα ως προορισμό που μπορεί να προσφέρει διαφορετικές εμπειρίες και πέρα από τους θερινούς μήνες.

Το περιοδικό αναφέρεται παράλληλα στις προκλήσεις που συνοδεύουν τη μεγάλη τουριστική ζήτηση, όπως οι υψηλές θερμοκρασίες, η κλιματική αλλαγή και η πίεση στις υποδομές και στις τοπικές κοινωνίες, παρουσιάζοντας την επιμήκυνση της σεζόν ως μία από τις κατευθύνσεις που μπορούν να αποσυμφορήσουν την αιχμή του καλοκαιριού.

Στην Κρήτη, το αφιέρωμα εστιάζει στην άνοιξη, όταν οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν τη φύση και τα μονοπάτια του νησιού χωρίς την πολυκοσμία και τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

Στην Πάρο αναδεικνύονται η ηρεμία, η καθημερινότητα των χωριών, η τοπική γαστρονομία και ο πιο αργός ρυθμός της περιόδου εκτός αιχμής. Στη Σαντορίνη, αντίστοιχα, το φθινόπωρο συνδέεται με τα χωριά, τα τοπία και την οινική παράδοση του νησιού.

Στην Κέρκυρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στη γαστρονομία, στις οικογενειακές συνταγές και στις παραδόσεις που μπορούν να αναδειχθούν περισσότερο την άνοιξη, ενώ και η Αθήνα παρουσιάζεται ως προορισμός με διαφορετικό ρυθμό το φθινόπωρο.

Οι αρχαιολογικοί χώροι, οι γειτονιές, η εστίαση και η πολιτιστική ζωή της πρωτεύουσας είναι, σύμφωνα με το αφιέρωμα, πιο εύκολα προσβάσιμα όταν υποχωρούν οι ακραίες θερμοκρασίες του καλοκαιριού.