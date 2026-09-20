Η Λεωφόρος Νίκης στη Θεσσαλονίκη κλείνει σήμερα για την κυκλοφορία των οχημάτων από τις 15:30 έως τις 20:30, καθώς το παραλιακό τμήμα της πόλης θα λειτουργήσει για πέντε ώρες ως πεζόδρομος.

Η κυκλοφοριακή ρύθμιση αφορά το κομμάτι της λεωφόρου από την οδό Ελ. Βενιζέλου μέχρι τον Λευκό Πύργο, με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης να έχει ανακοινώσει τις προσωρινές αλλαγές στην κίνηση.

Οι οδηγοί που θα χρειαστεί να διασχίσουν το κέντρο θα πρέπει να ακολουθήσουν εναλλακτικές διαδρομές μέσω της Ελ. Βενιζέλου, της Μητροπόλεως και των υπόλοιπων δρόμων του κέντρου.

Ποιες αλλαγές ισχύουν στην κυκλοφορία

Παράλληλα, για το διάστημα των ρυθμίσεων αλλάζει η φορά κυκλοφορίας στις οδούς Πλουτάρχου και Δημοσθένους, οι οποίες θα λειτουργούν προσωρινά ως δρόμοι διπλής κατεύθυνσης.

Η πρόσβαση των οχημάτων από και προς τις παρόδιες ιδιοκτησίες θα γίνεται αποκλειστικά μέσω των οδών Δημοσθένους, Πλουτάρχου και Μητροπόλεως.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τις προσωρινές πινακίδες και τις οδηγίες των τροχονόμων και να κινούνται με προσαρμοσμένη ταχύτητα στους δρόμους γύρω από τη Λεωφόρο Νίκης, καθώς αναμένεται αυξημένη κίνηση κατά την εφαρμογή των μέτρων.