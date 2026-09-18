Η Ρωσία μετακινεί στρατιωτικό εξοπλισμό και μέσα υποστήριξης με κατεύθυνση την πόλη Ντομπροπίλια, στην περιοχή του Ντονέτσκ, καθώς, σύμφωνα με αναλυτές, οι ρωσικές δυνάμεις προετοιμάζονται για μια πιθανή αλλαγή τακτικής στο πεδίο της μάχης, με στόχο να ξεπεράσουν το αδιέξοδο που έχει διαμορφωθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τους τελευταίους μήνες, μεγάλο μέρος της προσοχής γύρω από την κατάσταση στο μέτωπο έχει επικεντρωθεί στον πόλεμο φθοράς μεταξύ των ρωσικών και των ουκρανικών δυνάμεων, καθώς οι στρατιώτες των δύο πλευρών επιχειρούν να προωθηθούν απέναντι σε καλά οχυρωμένες αμυντικές γραμμές.

Ωστόσο, η τελευταία ενημέρωση του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) υποδεικνύει ότι επίκειται αλλαγή τακτικής από αυτό που χαρακτηρίζει «πόλεμο θέσεων». Σύμφωνα με την ανάλυση, οι ρωσικές δυνάμεις μεταφέρουν τεθωρακισμένα οχήματα και μέσα υποστήριξης για drones προς την κατεύθυνση της Ντομπροπίλια, με σκοπό να πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητες επιθέσεις το φθινόπωρο.

Οι ρωσικές προετοιμασίες στη Ντομπροπίλια

Σύμφωνα με το Sky News Ουκρανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η ρωσική στρατιωτική ηγεσία επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις εποχικές αλλαγές του καιρού, οι οποίες είναι πιο ευνοϊκές για τέτοιου είδους επιθέσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση τεθωρακισμένων οχημάτων, οχημάτων μάχης πεζικού (IFV) και αρμάτων μάχης.

Στην περιοχή της Ντομπροπίλια φέρεται να επιχειρούν περίπου 1.200 πληρώματα drones, κάτι που, σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, «υποδεικνύει ότι οι ρωσικές δυνάμεις πιθανότατα σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν drones για να υποστηρίξουν… μηχανοκίνητες επιθέσεις».

Οι αναλυτές του ISW αναφέρουν ότι τόσο οι ουκρανικές όσο και οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να «σπάσουν» το αδιέξοδο που έχει διαμορφωθεί στο πεδίο της μάχης.

Όπως εξηγούν, «τόσο οι ουκρανικές όσο και οι ρωσικές δυνάμεις πειραματίζονται με την επανεισαγωγή περιορισμένων στοιχείων μηχανοκίνητων ελιγμών σε τακτικό επίπεδο, προκειμένου να ξεφύγουν από τον πόλεμο θέσεων και να αποκαταστήσουν τους ελιγμούς στο πεδίο της μάχης, με τις ουκρανικές προσπάθειες να είναι μέχρι στιγμής σημαντικά πιο αποτελεσματικές».

Στόχος η αλλαγή της δυναμικής στο μέτωπο

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου προσθέτει ότι η συγκέντρωση ρωσικών τεθωρακισμένων υποδηλώνει πρόθεση αξιοποίησης των φθινοπωρινών καιρικών συνθηκών, σε μια προσπάθεια να αλλάξει η δυναμική των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, στόχος είναι μια «προώθηση προς την κατεύθυνση της Ντομπροπίλια» και η «περικύκλωση της Ζώνης Οχυρών από τον νότο».