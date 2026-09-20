Mε στόχο τη Ρωσία αλλά και την Κίνα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε με τη Δανία για τη Γροιλανδία αλλά κυρίως για την ασφάλεια της Αρκτικής.

Εκτός από το γεγονός ότι ανακοίνωσε την απόφαση αυτή παραμονές της έναρξης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το μείζον είναι ότι ο σημαντικότερος όρος αφορά την αμερικανική στρατιωτική παρουσία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν «αμέσως» να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδία. Ωστόσο, οι ΗΠΑ είχαν ήδη το δικαίωμα να κατασκευάζουν βάσεις και να στέλνουν προσωπικό εκεί, βάσει της συνθήκης του 1951.

Ο Ιμράν Μπαγιούμι, πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι θα ήταν κάτι καινούργιο εάν οι ΗΠΑ μπορούσαν πλέον να κατασκευάζουν βάσεις μονομερώς, αλλά «φαίνεται ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να είχε επιτύχει πολλούς από αυτούς τους στόχους μέσω διπλωματίας και διαλόγου, χωρίς να επιβαρύνει ευρύτερα τη σχέση ΗΠΑ-ΝΑΤΟ».

«Ανάπτυξη και κατασκευές»

Ο Τραμπ έχει επίσης δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα στηρίξουν τους κατοίκους της Γροιλανδίας με «ανάπτυξη και κατασκευές», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σε πρώτη ανάυση η συμφωνία εκτονώνει ίσως μία από τις σοβαρότερες πηγές εσωτερικής έντασης εντός του ΝΑΤΟ και ο Τραμπ φαίνεται να υποχώρησε και να συμβιβάστηκε με λιγότερα από όσα επιδίωκε σε σχέση με τη Γροιλανδία αλλά εξακολουθεί να πήρε σχεδόν όλα όσα ήθελε, εκτός από την επίσημη προσάρτηση.

Η συμφωνία λοιπόν δεν προβλέπει ενσωμάτωση της Γροιλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο για τη μόνιμη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί και περιορίζει την πρόσβαση ανταγωνιστικών δυνάμεων, κυρίως της Ρωσίας και της Κίνας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα διαθέσιμες πληροφορίες από το Reuters και την αμερικανική κυβέρνηση, οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν μόνιμα δικαιώματα πρόσβασης, ανάπτυξης στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υπερπτήσεων στη Γροιλανδία, ενώ η συμφωνία θα εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και σε περίπτωση που το νησί αποκτήσει στο μέλλον την ανεξαρτησία του από τη Δανία. Η Δανία ανακοίνωσε ότι η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και στη συνέχεια θα πρέπει να περάσει από τις απαραίτητες κοινοβουλευτικές διαδικασίες για να τεθεί σε ισχύ.

«Μέρος της στρατηγικής αμυντικής περιοχής της Βόρειας Αμερικής»

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία απαγορεύει σε μη νατοϊκές χώρες να δημιουργήσουν στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία ή να διατηρούν στρατιωτική παρουσία στο νησί. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η συμφωνία διασφαλίζει πως η Γροιλανδία θα παραμείνει μέρος της στρατηγικής αμυντικής περιοχής της Βόρειας Αμερικής και θα αποκλείει την παρουσία ανταγωνιστικών δυνάμεων στο νησί και στην ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η οικονομική διάσταση της συμφωνίας καθώς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει μηχανισμούς για να εμποδίζεται η πραγματοποίηση επενδύσεων σε ευαίσθητους τομείς από χώρες που θεωρούνται ανταγωνιστικές προς τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Washington Post, οι πληροφορίες από ανθρώπους που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις δείχνουν ότι μόνο χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να πραγματοποιούν ορισμένες ευαίσθητες επενδύσεις, ενώ δεν φαίνεται να έχει παραχωρηθεί στις ΗΠΑ ένα γενικό δικαίωμα βέτο στις αποφάσεις της Γροιλανδίας.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι η συμφωνία αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας, καθώς και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση. Αντίστοιχα, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν ανέφερε ότι η συμφωνία αναγνωρίζει τα συμφέροντα της Γροιλανδίας και τη θέση της στη διεθνή συνεργασία. Η διαφορά ανάμεσα στη διατύπωση της Ουάσινγκτον και εκείνη της Κοπεγχάγης είναι χαρακτηριστική.

Το ερώτημα είναι τώρα πώς θα αντιδράσει η Μόσχα και το Πεκίνο. Πριν από λίγες ημέρες η Ρωσία επέρριψε ευθύνες στη Δανία για το περιστατικό όπου ρωσική φρεγάτα έριξε φωτοβολίδες κατά δανικού ελικοπτέρου στη Βαλτική.

«Οι απόπειρες της δανέζικης πλευράς να παρουσιάσει τους προκλητικούς ελιγμούς του ελικοπτέρου προς τη ρωσική φρεγάτα ως ‘άσκηση ρουτίνας’ προκαλούν σοβαρές ανησυχίες σε ό,τι αφορά τις πιθανές επιπτώσεις μια ανεύθυνης συμπεριφοράς», δήλωσε ο Ρώσος πρέσβης. Το βέβαιο είναι ότι το θέμα θα απασχολήσει και κατά συνάντηση που θα έχει ο πρόεδρος της Κίνας με τον Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα στο Λευκο Οίκο.