Στα χέρια των αστυνομικών βρίσκονται δύο ημεδαποί άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην Αμαλιάδα, κατηγορούμενοι για έκρηξη, εμπρησμό, κατασκευή εκρηκτικών υλών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο άνδρες φέρονται να προκάλεσαν έκρηξη με αυτοσχέδιο εκρηκτικό-εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο πολυκατοικίας της πόλης.

Από την έκρηξη προκλήθηκε μικρή εστία φωτιάς, καθώς και φθορές στον χώρο, χωρίς από τα μέχρι στιγμής στοιχεία να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Η πληροφορία και η καταδίωξη

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας και της μικτής περιπολίας έφθασαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Καθοριστική φέρεται να ήταν η πληροφορία περιοίκων, σύμφωνα με την οποία άτομο που φορούσε σκούρα ρούχα και κράνος είχε απομακρυνθεί από το σημείο αμέσως μετά το περιστατικό.

Κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους να κινούνται με αυτοκίνητο.

Ο οδηγός, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία του περιπολικού, ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο.

Ακολούθησε καταδίωξη, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τους δύο άνδρες.

Κράνος, full face και γάντια μέσα στο όχημα

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα κράνος, μία κουκούλα τύπου full face, έναν αναπτήρα, γάντια μιας χρήσης και ρουχισμό, που σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη των χαρακτηριστικών ενός εκ των κατηγορουμένων.

Παράλληλα, στον χώρο όπου σημειώθηκε η έκρηξη περισυνελέγησαν και κατασχέθηκαν υπολείμματα πλαστικού μπουκαλιού με ίχνη καύσης και υπολείμματα κροτίδας.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας.