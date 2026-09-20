Ο Τέλης Μυστακίδης έχει ρίξει ήδη πάρα πολλά λεφτά στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ με ξεκάθαρο στόχο να δημιουργήσει μια ομάδα τοπ επιπέδου. Η οικονομική του επιφάνεια και η διάθεσή του να επενδύσει έχουν αλλάξει ριζικά το στάτους του συλλόγου, φέρνοντας ξανά τον Δικέφαλο στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ έχει εκτοξεύσει το μπάτζετ και το διήμερο που πέρασε είδε από κοντά τον επόμενο μεγάλο μεταγραφικό στόχο του ΠΑΟΚ. Φορούσε όμως τα πράσινα του Παναθηναϊκού ακόμα, όπως πέρυσι ο Τζέντι Όσμαν.

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