Η επίθεση με drones μεγάλου εύρους, η οποία προκάλεσε ζημιές σε διυλιστήριο της Μόσχας και απώλειες ανθρώπινων ζωών στην ευρύτερη περιφέρεια, συνέπεσε με την ολοκλήρωση της τριήμερης εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των 450 μελών της κάτω βουλής.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η αντιαεροπορική άμυνα εξουδετέρωσε εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς διάφορες περιοχές της χώρας. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας, Αντρέι Βορομπιόφ, ανέφερε την κατάρριψη 249 drones, σημειώνοντας ότι επλήγησαν κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων.

Οι δηλώσεις Sobyanin και το πολιτικό σκηνικό

Για τη σοβαρότητα και τον στόχο των χτυπημάτων τοποθετήθηκε δημόσια ο Δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας.

«Αυτή η άνευ προηγουμένου επίθεση προφανώς σχεδιάστηκε με στόχο να διαταράξει τις εκλογές. Ο εχθρός δεν το κατάφερε αυτό», δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Telegram ο Σεργκέι Σομπιάνιν.

Ο ίδιος προσέθεσε στην ανάρτησή του λεπτομέρειες για τη συνολική κλίμακα της επιχείρησης, αναφέροντας ότι «τα 450 κατευθύνονταν προς τη Μόσχα» από ένα σύνολο άνω των 1.600 drones που εξουδετερώθηκαν.

Η ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται και σε εδάφη που έχουν προσαρτηθεί, ολοκληρώνεται στις 21:00 ώρα Ελλάδας. Στη διαδικασία συμμετέχουν, εκτός από το κυβερνών κόμμα, σχηματισμοί όπως το KPRF, το LDPR, η Δίκαιη Ρωσία και οι Νέοι Άνθρωποι, ενώ το κόμμα Γιάμπλοκο αποκλείστηκε. Την ίδια στιγμή, η εξόριστη αντιπολίτευση απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες για μαζική παρουσία στις κάλπες το μεσημέρι της Κυριακής σε μια συντονισμένη διαμαρτυρία.