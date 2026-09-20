Στους βασικούς άξονες για την αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης και των ανατιμήσεων αναφέρθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε, περιγράφοντας τα βήματα που προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στάθηκε στις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη ληφθεί, ενώ αναφέρθηκε στη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια, τα μέτρα της ΔΕΘ και οι πολιτικές εξελίξεις

Περιγράφοντας τη στρατηγική απέναντι στις διεθνείς ανατιμήσεις, ο Κωστής Χατζηδάκης εστίασε, μιλώντας στη RealNews ,στα μέτρα που υλοποιούνται στην αγορά.

«Ασφαλώς η διεθνής ενεργειακή κρίση είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το παρακολουθούμε από κοντά και παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται», σημείωσε αρχικά.

Συνεχίζοντας την αναφορά του στις δράσεις στήριξης, προσέθεσε: «κάναμε παρέμβαση την άνοιξη όταν εκτοξεύθηκαν οι τιμές των καυσίμων, επανήλθαμε όταν υπήρξε νέα κλιμάκωση, με τη στήριξη να συνεχίζεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Αντίστοιχα, θα ήθελα να υπενθυμίσω τις πρόσφατες ανακοινώσεις της ΔΕΗ για το μπλε τιμολόγιο, που η τιμή του είναι στα επίπεδα προ κρίσης, καθώς και τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη στήριξη της αποθήκευσης ενέργειας προερχόμενη από ΑΠΕ, που αποδεδειγμένα συνδέεται με καλύτερες τιμές για τους καταναλωτές».

Αναφορικά με τους επόμενους μήνες, υπογράμμισε τη σχεδιαζόμενη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης: «θα κάνουμε παρέμβαση από την 1η Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε κάθε περίπτωση, η όποια στήριξη δοθεί θα είναι στο πλαίσιο των αντοχών της οικονομίας και του προϋπολογισμού. Την ίδια στιγμή, ελπίζω ότι, αν υπάρξει ανάγκη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τα όποια προβλήματα στη λήψη αποφάσεων, θα προβεί στις αναγκαίες πρωτοβουλίες, όπως έκανε και στην ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας».

Κληθείς να σχολιάσει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τοποθετήθηκε για την οικονομική τακτική του κυβερνητικού σχηματισμού.

«Η κυβέρνηση, από την αρχή της θητείας της, αρνήθηκε να μπει στο γήπεδο της πλειοδοσίας παροχών. Αφήνουμε στους άλλους το παιχνίδι του “δώσε και σε μένα μπάρμπα”. Τα μέτρα της ΔΕΘ που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό προκύπτουν από την ανάπτυξη, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη σοβαρή δημοσιονομική πολιτική των τελευταίων ετών. Είναι ένα μέρισμα ανάπτυξης 2,2 δισ. ευρώ που επιστρέφει στην κοινωνία.

Δεν μοιράζουμε δανεικά, ούτε λεφτά που δεν υπάρχουν. Αυτή είναι και η βασική διαφορά μας από την αντιπολίτευση. Εμείς προτιμούμε να υποσχόμαστε λιγότερα και να τα κάνουμε όλα πράξη, παρά να υποσχόμαστε τα πάντα στους πάντες και μετά να στέλνουμε τον λογαριασμό στους φορολογουμένους και να βάζουμε τη χώρα σε περιπέτειες», δήλωσε.

Όσον αφορά την αγορά εργασίας, αρκέστηκε να επισημάνει: «Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Υπάρχουν συγκεκριμένα δείγματα γραφής της κυβέρνησης, πρώτα από όλα με τον σημαντικό περιορισμό της ανεργίας. Αυτό είναι κατεξοχήν κοινωνική πολιτική. Αλλά, επίσης, και μια πολιτική στήριξης των πραγματικά ευάλωτων στην κοινωνία μας, με βάση τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές».

Ερωτηθείς για τον εκλογικό ορίζοντα, ξεκαθάρισε τη χρονική διάρκεια της θητείας: «Ο πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Το θέμα αυτό έχει κλείσει και δεν έχει νόημα να το ανοίγουμε ξανά και ξανά. Προχωρούμε, προτεραιοποιώντας σε αυτήν τη φάση τρία πράγματα: Την εφαρμογή των μέτρων της ΔΕΘ, τον χειρισμό των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης και την προώθηση έργων και μεταρρυθμίσεων που έχουμε δρομολογήσει για τους επόμενους μήνες».

Σχετικά με τα διλήμματα της κάλπης, σημείωσε: «Ποια κυβέρνηση μπορεί άραγε να διασφαλίσει ότι οι επιτυχίες των τελευταίων ετών δεν θα πάνε χαμένες; Ποια κυβέρνηση θα έχει ένα σχέδιο για τα επόμενα χρόνια και απαντήσεις για τις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις, όπως π.χ. η Τεχνητή Νοημοσύνη, η κλιματική κρίση κ.λπ. Με άλλα λόγια, ποιος μπορεί να προσφέρει ελπίδα και προοπτική στους Έλληνες.

Οι πολίτες θα συγκρίνουν πρόσωπα και προγράμματα. Από τη μία, τη Νέα Δημοκρατία που έχει έναν καπετάνιο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μια ομάδα διακυβέρνησης, μια σοβαρή και νοικοκυρεμένη πολιτική που, τα τελευταία επτά χρόνια, ανεβάζει την Ελλάδα ψηλότερα, αλλά και ένα ξεκάθαρο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Και από την άλλη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τα λεφτόδεντρα, την τοξική ρητορική και τις ακοστολόγητες προτάσεις τους.

Και γι’ αυτό το δίλημμα στις επόμενες εκλογές είναι ελπίδα ή περιπέτειες. Ελπίδα με τη Νέα Δημοκρατία ή περιπέτειες με τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή ενδεχόμενη κυβερνητική αστάθεια. Πιστεύω ότι οι Έλληνες θα κάνουν μια πραγματικά πατριωτική επιλογή που θα επιτρέψει να συνεχιστεί η ανοδική πορεία της πατρίδας μας».

Στο πεδίο των μετεκλογικών συνεργασιών, τόνισε: «όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να συνεργαστούν, όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε και μεταξύ τους. Ο δικός μας στόχος μας είναι σαφής: Αυτοδυναμία για να έχει η Ελλάδα πολιτική σταθερότητα. Όχι από αλαζονεία, αλλά διότι η ιστορία του τόπου έχει δείξει ότι οι μονοκομματικές και αυτοδύναμες κυβερνήσεις λειτουργούν πολύ πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τις κυβερνήσεις συνεργασίας.

Αλλά και διότι, όπως σημείωσα, κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ότι, και το 2023, μερικούς μήνες πριν τις εκλογές κανείς δεν πίστευε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη. Τελικά όμως πήρε αυτοδυναμία».

Τοποθετούμενος για τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε: «δεν επιλέγουμε εμείς τους αντιπάλους μας, αλλά η κοινωνία. Ο κ. Τσίπρας έχει δοκιμαστεί ως πρωθυπουργός και έχει ηττηθεί σε διαδοχικές εκλογικές διαδικασίες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όσο και να επιχειρεί να πραγματοποιήσει το περιβόητο rebranding, έχει μείνει ο ίδιος. Με το ίδιο στυλ, τα ίδια δισεκατομμύρια, τις ίδιες ανεφάρμοστες υποσχέσεις. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η χώρα είναι μια νέα ακόμα “περιπέτεια Τσίπρα”. Η Ελλάδα οφείλει να συνεχίσει να προχωρεί μπροστά».

Στη συνέχεια, σχολίασε και τη στάση του Αντώνη Σαμαρά: «Έχω υπηρετήσει ως υπουργός του Αντώνη Σαμαρά και τον σέβομαι. Από εκεί και πέρα, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας δείχνει ότι οι απόπειρες διάσπασης της ΝΔ είχαν πολύ μικρή απήχηση και κανένα αποτέλεσμα τελικά. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη και πλατιά παράταξη, από τη Δεξιά μέχρι το μεταρρυθμιστικό Κέντρο, και αυτό είναι η δύναμή της. Προσωπικά πιστεύω στη μεγάλη Νέα Δημοκρατία. Και τελικά, μην ξεχνάμε, τα κόμματα εκφράζουν κοινωνικά ρεύματα και την ανάγκη να κυβερνηθεί η χώρα με ένα σαφές πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν απλώς για να εκφράζουν προσωπικές φιλοδοξίες ή πικρίες».

Σχετικά με την εξωτερική πολιτική και τα ελληνοτουρκικά, υπογράμμισε: «η Ελλάδα δεν ετεροπροσδιορίζεται από την Τουρκία. Επιδιώκουμε ήρεμα νερά, αλλά δεν κάνουμε εκπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τα τελευταία χρόνια, η χώρα έχει ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της, τις διεθνείς συνεργασίες της και τη γεωπολιτική της θέση».

Τέλος, αναφέρθηκε στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, σημειώνοντας: «Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο στρατηγικής σημασίας και εργαζόμαστε μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθησή του. Η συμμετοχή της γαλλικής εταιρίας Μeridiam ενισχύει τις προοπτικές αυτού του έργου».