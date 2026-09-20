Ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στον Διόνυσο το πρωί της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με έναν συνομήλικό του προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 06:30, στη λεωφόρο Διονύσου, στο ύψος της οδού Κάδμου. Το ΙΧ, στο οποίο βρίσκονταν οι δύο νεαροί, βγήκε από την πορεία του για λόγο που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί και χτύπησε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Σε εξέλιξη η έρευνα της Τροχαίας

Από τη σύγκρουση ο ένας 19χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο δεύτερος υπέστη ελαφρά τραύματα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος και την πρόσκρουση.