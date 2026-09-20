Βαρύ είναι το κλίμα στην εκπαιδευτική κοινότητα μετά την τραγική απώλεια του 17χρονου μαθητή από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, ο οποίος είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή στον χώρο του σχολείου του.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της πολιτικής ηγεσίας και απευθύνοντας ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους του ανήλικου.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η αντίδραση της σχολικής μονάδας ήταν άμεση από τη στιγμή που ο μαθητής κατέρρευσε. Εκπαιδευτικοί και προσωπικό έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ ταυτόχρονα κάλεσαν το ΕΚΑΒ και ενημέρωσαν γιατρό που βρισκόταν στην περιοχή.

Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, με την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ και τη χρήση απινιδωτή. Οι ενέργειες για την υποστήριξη του 17χρονου συνεχίστηκαν έως ότου την αντιμετώπιση του επείγοντος περιστατικού ανέλαβαν οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.

Την ίδια στιγμή, έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν. Στο πλαίσιο της έρευνας συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη εικόνα για όσα συνέβησαν πριν και μετά την κατάρρευση του μαθητή.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται πλέον και στην ψυχολογική υποστήριξη των συμμαθητών του 17χρονου, των εκπαιδευτικών και συνολικά των μελών της σχολικής κοινότητας, τα οποία βρέθηκαν αντιμέτωπα με ένα εξαιρετικά οδυνηρό γεγονός.

«Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, προτεραιότητα του Υπουργείου είναι και η στήριξη της σχολικής κοινότητας. Για τον λόγο αυτό, από αύριο Δευτέρα θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός*, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά τη σχολική κοινότητα*» αναφέρει το υπουργείο και προσθέτει:

«Επίσης την Δευτέρα θα υπάρχει παρουσία στελεχών του Υπουργείου Παιδείας στο σχολείο, τόσο για τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και για την παρακολούθηση της διερεύνησης του περιστατικού. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στην οικογένεια του 17χρονου, στους φίλους και στους συμμαθητές του, καθώς και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή την τραγική απώλεια».