Σκοτεινά σχέδια και πρόσωπα από το παρελθόν κάνουν την εμφάνισή τους, απόψε, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 21.00, στις «Μπλε Ώρες» του ΣΚΑΪ. Φιλίες χρόνων κλονίζονται, νέες συνεργασίες δημιουργούνται, ενώ τα μυστικά των ηρώων βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Οι συλλήψεις του Άγγελου (Βαγγέλης Κακουριώτης) και της Εύας (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) προκαλούν μεγάλη αναστάτωση τόσο στην οικογένεια Αντωνιάδη όσο και στην Ελένη (Βάνα Μπάρμπα), η οποία τρέχει αμέσως να μάθει τι συμβαίνει με την ανιψιά της. Ο Σταύρος (Πασχάλης Τσαρούχας) τους ανακρίνει και τους δυο και προσπαθεί να βγάλει συμπέρασμα σχετικά με τον φόνο της Λίζας (Αναστασία Δρακά).

Η Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου) επιβεβαιώνει από τον Δημήτρη (Αντώνης Φραγκάκης) πως η Εύα και ο Άγγελος διατηρούν σχέση κι αμέσως πηγαίνει στη Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) και της ζητάει τον λόγο γιατί της απέκρυψε κάτι τόσο σοβαρό. Η φιλία των δυο γυναικών κλονίζεται!

Η Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) είναι ευγνώμων στον Άρη (Ανδρέας Βούλγαρης) που τη βοηθά να απαλλαγεί από το χρέος της και βλέπουμε ότι η μεταξύ τους σχέση έχει παρελθόν. Ο Δημήτρης, τρομερά θυμωμένος με τις εξελίξεις, καβγαδίζει με τον Φίλιππο (Ιεροκλής Μιχαηλίδης).

Ο Στράτος (Κωνσταντίνος Τσίτσιος) απογοητεύεται πολύ όταν μαθαίνει για την κρυφή σχέση Εύας και Άγγελου, αλλά ούτε τα νέα ότι ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης) έκανε πρόταση γάμου στη Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου), θα τον ευχαριστήσουν. Ο Πέτρος συναντιέται κρυφά με την Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) και εντελώς απροκάλυπτα της ζητάει να κάνει κάτι αποτρόπαιο στον άντρα της, τον Δημήτρη…

Η Εύα και ο Άγγελος έχουν προφυλακιστεί, ενώ η Ολυμπία έχει ταραχτεί πολύ από την ανήκουστη πρόταση του Πέτρου. Η Εύα λέει στον αστυνόμο, τις υποψίες της για τον Διονύση (Γιώργος Κυριάκου), ενώ η Ελένη βρίσκει στήριγμα και παρηγοριά στον πρώην άντρα της, Αντρέα (Κώστας Αποστολάκης). Ο Στράτος έχει τις επιφυλάξεις του για τον γάμο της Νικολέτας με τον Πέτρο, ενώ σε ρήξη έρχεται και η Ελένη με τον Σταύρο.

Ο Άγγελος και η Εύα απολογούνται και η αγωνία των δικών τους έχει χτυπήσει κόκκινο, ενώ ο Πέτρος εκφράζει τα παράπονά του στον Φίλιππο γιατί κάνει διακρίσεις στα παιδιά του. Η Βάσια καλωσορίζει τον νέο της συνεταίρο, τον Άρη, στο καθαριστήριο.

Η παράνομη σχέση που είχε η Λίζα πριν σκοτωθεί βγαίνει στην επιφάνεια… Ο εραστής της Λίζας, ο Ηλίας, καταθέτει στον Σταύρο για τη σχέση του μαζί της, ενώ ο Άγγελος και η Εύα αφήνονται ελεύθεροι λόγω έλλειψης στοιχείων. Ο Δημήτρης και η Όλγα μαθαίνουν για την εξωσυζυγική σχέση της Λίζας, ενώ ο έρωτας του Άγγελου με την Εύα γίνεται βορά των παπαράτσι…

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