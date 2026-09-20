Συνάντηση με τον Βάλτερ Ματσάρι θα έχει σήμερα ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ηρακλής Παναγιώτης Μονεμβασιώτης. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν όλα όσα ειπώθηκαν από τον Ιταλό τεχνικό μετά το παιχνίδι με τον Άρη.

Ο προπονητής του Ηρακλή τοποθετήθηκε δημόσια για τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας και από τα λεγόμενά του προέκυψε πως υπήρχαν σοβαρές διαφωνίες αναφορικά με τις επιλογές που έχουν γίνει.

Παράλληλα, ο Ματσάρι αναφέρθηκε γενικότερα σε ζητήματα που σχετίζονται με τη συνεργασία του με την ομάδα, δημιουργώντας την αίσθηση ότι υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν και να ξεκαθαρίσουν.

Έτσι, από την σημερινή συνάντηση θα ξεκαθαρίσουν συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τόσο τον αγωνιστικό σχεδιασμό όσο και τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτούν από εδώ και πέρα οι δύο πλευρές.