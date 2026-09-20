Σε αποκαλύψεις προχώρησε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, με δηλώσεις του σε ό,τι αφορά τον Λιονέλ Μέσι.

Αρχικά ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα» ανέφερε πως στον σύλλογο σχεδιάζουν να τιμήσουν τον Λιονέλ Μέσι ο οποίος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Μπαρτσελονα.

Στην συνέχεια τόνισε πως αυτό θα γίνει όταν ολοκληρωθούν στο 100% οι εργασίες στο γήπεδο της ομάδας, το νέο «Καμπ Νόου».

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ζοάν Λαπόρτα:

«Είχαμε πει στον Μέσι ότι θα θέλαμε να διοργανώσουμε μια εκδήλωση προς τιμήν του μόλις ολοκληρωθεί το στάδιο. Υπήρχε η πιθανότητα να παραμείνει άλλη μία σεζόν μαζί μας. Δεν προχώρησε, καθώς εκείνος πήρε διαφορετική απόφαση. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να διοργανώσουμε μια εκδήλωση τιμής για εκείνον.

Θα πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση όταν ολοκληρωθεί το στάδιο, εφόσον το επιθυμεί και ο ίδιος, ελπίζουμε στο ξεκίνημα του 2028. Ελπίζω να τον δω σύντομα. Θα μπορούσε να γίνει μια εκδήλωση τιμής παρουσία σχεδόν 105.000 θεατών».