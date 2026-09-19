«Θανάσιμο κίνδυνο» για την Ευρώπη βλέπει ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι πολιτικοί στη Δύση επιδιώκουν να οδηγήσουν την κατάσταση σε απευθείας σύγκρουση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του το Σάββατο, ο Φίτσο υποστήριξε ότι η στρατηγική της Δύσης για την ήττα της Ρωσίας μέσω της στήριξης της Ουκρανίας έχει αποτύχει και ότι πλέον κάποιοι επιδιώκουν μια διαφορετική εξέλιξη.

«Η αποτυχία της στρατηγικής που αποσκοπούσε στην καταστροφή της Ρωσίας μέσω του πολέμου στην Ουκρανία έχει κάνει ορισμένους πολιτικούς στη Δύση να πιστεύουν ότι, εφόσον ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω του ουκρανικού στρατού και της πλήρους στήριξής του, τότε πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να προκληθεί μια σύγκρουση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο πόλεμος δεν είναι ούτε της Σλοβακίας ούτε του ΝΑΤΟ»

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός, ο οποίος έχει ταχθεί επανειλημμένα κατά της αποστολής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, υποστήριξε ότι η Δύση «ρίχνει λάδι στη φωτιά» με τη στήριξή της προς το Κίεβο.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι ούτε πόλεμος της Σλοβακίας ούτε του ΝΑΤΟ», είπε, προσθέτοντας ότι «ορισμένα γεράκια στους κόλπους του ΝΑΤΟ προσπαθούν πάση θυσία να μετατρέψουν αυτόν τον πόλεμο σε σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ».

Ο Φίτσο επανέλαβε παράλληλα ότι θέλει να αποτρέψει οποιαδήποτε εμπλοκή της Σλοβακίας σε ένοπλη σύγκρουση.

Προειδοποίηση για τη ρήτρα συλλογικής άμυνας

Οι νέες δηλώσεις του έρχονται λίγες ημέρες μετά την προειδοποίησή του ότι μια ενδεχόμενη εισβολή drone σε έδαφος χώρας του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να οδηγήσει στην ενεργοποίηση της ρήτρας συλλογικής άμυνας της Συμμαχίας.

Η Σλοβακία, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία και είναι μέλος του ΝΑΤΟ, επιδιώκει σύμφωνα με τον Φίτσο να μείνει εκτός μιας τέτοιας εξέλιξης. Ο ίδιος δήλωσε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να στείλει στρατιώτες να πολεμήσουν στη βάση ενός «κατασκευασμένου» προσχήματος.

Οι προειδοποιήσεις Μακρόν και Τουσκ

Οι δηλώσεις του Φίτσο έρχονται την ώρα που άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν για εντεινόμενες ρωσικές υβριδικές ενέργειες.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έχει κάνει λόγο για εντατικοποίηση της ρωσικής εκστρατείας υβριδικών επιθέσεων στην Ευρώπη, ενώ ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ υποστήριξε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες από υπηρεσίες πληροφοριών, η Ρωσία σχεδιάζει επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία.