Οι κάλπες στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία εξελίσσονται σε κρίσιμο τεστ όχι μόνο για τις πολιτικές ισορροπίες στα δύο γερμανικά κρατίδια, αλλά και για την κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Περίπου 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται να ψηφίσουν στη γερμανική πρωτεύουσα και σχεδόν 1,3 εκατομμύρια στις εκλογές του βορειοανατολικού κρατιδίου, με τις κάλπες να κλείνουν στις 18:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 19:00 ώρα Ελλάδας. Τα πρώτα exit polls αναμένονται αμέσως μετά, τονίζει ο Guardian.

Στο Βερολίνο, η Αριστερά (Die Linke) διεκδικεί την πρώτη θέση από τους Χριστιανοδημοκράτες, απειλώντας να τους στερήσει τον έλεγχο του δημαρχιακού αξιώματος. Η τελευταία δημοσκόπηση της Forschungsgruppe Wahlen δίνει στην Αριστερά 22% και στο CDU 20%, ενώ ακολουθούν η ακροδεξιά AfD με 18%, οι Πράσινοι με 15% και οι Σοσιαλδημοκράτες με 12%. Με αυτά τα ποσοστά, ο σχηματισμός κυβέρνησης πιθανότατα θα απαιτήσει τη συνεργασία τριών κομμάτων.

Επικεφαλής της Αριστεράς είναι η Ελίφ Εράλπ, ενώ το CDU κατεβαίνει με τον Στέφαν Έβερς, μετά την απόσυρση του απερχόμενου κυβερνήτη-δημάρχου Κάι Βέγκνερ από τη διεκδίκηση νέας θητείας. Η δυσαρέσκεια απέναντι στον συνασπισμό CDU-SPD είναι έντονη: μόλις το 20% των ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιημένο από το έργο της τοπικής κυβέρνησης και το 77% εκφράζει αρνητική γνώμη. Παράλληλα, το 75% αξιολογεί ως κακή ή όχι ιδιαίτερα καλή την οικονομική κατάσταση της πόλης. Μέχρι το μεσημέρι η συμμετοχή είχε φθάσει το 27,9%, αυξημένη κατά 4,5 μονάδες σε σχέση με τις εκλογές του 2023

Η AfD απειλεί την πρωτιά στο Μεκλεμβούργο

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πίεση στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, όπου SPD και AfD δίνουν μάχη στήθος με στήθος. Η τελευταία μέτρηση καταγράφει τους Σοσιαλδημοκράτες της πρωθυπουργού Μανουέλα Σβέζιγκ στο 37% και την AfD στο 36%, ενώ η Αριστερά βρίσκεται στο 9% και οι Πράσινοι στο όριο εισόδου του 5%. Το CDU περιορίζεται στο 6% και κινδυνεύει να καταγράψει τη χειρότερη επίδοσή του στο κρατίδιο ή ακόμη και να μείνει εκτός κοινοβουλίου, αναφέρει το Reuters.

Η ισχυρή παρουσία της AfD προκαλεί ανησυχία στη Γερμανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ιδιαίτερα μετά την εντυπωσιακή επίδοσή της στη Σαξονία-Άνχαλτ δύο εβδομάδες νωρίτερα. Πρόσθετες αντιδράσεις προκάλεσε η δημόσια στήριξη του Ρώσου αξιωματούχου Κίριλ Ντμίτριεφ στη θέση της AfD για επαναφορά του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Nord Stream.

Εκλογική δοκιμασία για τον Μερτς

Παρότι πρόκειται για κρατιδιακές εκλογές, το αποτέλεσμα θα διαβαστεί ως δημοψήφισμα για την πορεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Μια ήττα του CDU στο Βερολίνο και μια κατάρρευση στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία θα ενισχύσουν τις εσωκομματικές αμφισβητήσεις προς τον Μερτς και θα ανοίξουν εκ νέου τη συζήτηση για τη στρατηγική αντιμετώπισης της AfD, με τα υπόλοιπα κόμματα να εξακολουθούν να αποκλείουν κάθε κυβερνητική συνεργασία μαζί της.