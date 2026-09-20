Τραγική κατάληξη είχε ο άγριος καυγάς ηλικιωμένων για μία ξαπλώστρα σε παραλία της Βουλιαγμένης, γύρω στις 10 το πρωί της Κυριακής.

Ένας 82χρονος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στην πλαζ Βουλιαγμένης από έναν 76χρονο και μία 21χρονη που ήταν μαζί του, για μία ξαπλώστρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης διαπληκτίστηκε με το θύμα διεκδικώντας μια ελεύθερη ξαπλώστρα με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια και ο 82χρονος να δεχθεί θανατηφόρα χτυπήματα από τον 76χρονο και τη νεαρή.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπιείο της Βούλας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν ο θάνατός του προκλήθηκε από τραυματισμό που υπέστη κατά το επεισόδιο ή από κάποιο παθολογικό αίτιο.

Ο 76χρονος μαζί με την 21χρονη έχουν προσαχθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης.