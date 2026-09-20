Όπως και την περσινή σεζόν έτσι και φέτος, τόσο η Μακάμπι Τελ Αβίβ, όσο και οι υπόλοιπες ομάδες του Ισραήλ θα αγωνιστούν μακριά από τη φυσική τους έδρα λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή.

Ωστόσο με ανακοίνωσή που εξέδωσε η ομάδα του Τελ Αβίβ έκανε γνωστό πως σύντομα επιτελείο της Euroleague θα επισκεφτεί την πόλη για να αξιολογήσει εκ νέου την κατάσταση και την πιθανότητα επιστροφής των αγώνων στο Ισραήλ.

«Ο πρόεδρος του συλλόγου, Σιμόν Μιζράχι, και ο αθλητικός διευθυντής, Κλαούντιο Κολντεμπέλα, πραγματοποίησαν στο Άμπου Ντάμπι μια εκτενή συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της EuroLeague, Τσους Μπουένο, και τον διευθυντή διοργανώσεων, Ντιέγκο Γκιγέν, σχετικά με την επιστροφή στο Ισραήλ των εντός έδρας αγώνων των τριών ισραηλινών ομάδων που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της EuroLeague (Μακάμπι, Χάποελ Τελ Αβίβ και Χάποελ Ιερουσαλήμ).

Δεν υπήρξαν αλλαγές, ωστόσο ο Διευθύνων Σύμβουλος Μπουένο και ο διευθυντής διοργανώσεων Γκιγέν θα ταξιδέψουν στο Ισραήλ εντός των επόμενων δύο εβδομάδων για επίσκεψη αξιολόγησης, ως προσκεκλημένοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ», ανέφερε η Μακάμπι στην ανακοίνωση της.