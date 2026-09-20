Η Ρούλα Κορομηλά μοιράστηκε ένα σπάνιο οικογενειακό στιγμιότυπο με τον αδερφό της, Θανάση, συνοδεύοντάς το με τους στίχους του Γιώργου Μαζωνάκη, «Αγαπώ σημαίνει», σε μια ανάρτηση που συγκέντρωσε αμέσως χιλιάδες αλληλεπιδράσεις.

Ο Θανάσης Κορομηλάς αποτελεί το σταθερό σημείο αναφοράς στην προσωπική διαδρομή της παρουσιάστριας, επιλέγοντας να κινείται μακριά από την έκθεση στα μέσα ενημέρωσης, αλλά παραμένοντας παρών σε κάθε στάδιο της πορείας της.

Στο νυχτερινό στιγμιότυπο, τα δύο αδέρφια εμφανίζονται χαμογελαστά και αγκαλιασμένα. Στη λεζάντα που συνόδευε την εικόνα, η Ρούλα Κορομηλά σημείωσε:

«Αγαπώ σημαίνει… ο αδερφός μου. Σταθερά και αδιαπραγμάτευτα. Πάντα εκεί»

Ο στενός δεσμός πίσω από την ανάρτηση

Η σχέση των δύο αδερφών χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη και αμοιβαία κάλυψη, με τον Θανάση Κορομηλά να διατηρεί διακριτική στάση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής της στην τηλεόραση.

Η δημοσίευση προκάλεσε αμέσως την αντίδραση των χρηστών στα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες σχόλια και χιλιάδες αντιδράσεις μέσα σε λίγα λεπτά.