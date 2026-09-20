Με την ευκαιρία της διακοπής του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων, η ΠΑΕ ΑΕΚ ξεκίνησε εργασίες για τη βελτίωση του αγωνιστικού χώρου της Allwyn Arena.

Ο χλοοτάπητας υπέστη φθορά από τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και κρίθηκε αναγκαίο να ξεκινήσουν τα βελτιωτικά έργα για να γίνει ο αγωνιστικός χώρος άψογος.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η χειμερινή επισπορά, με την ρίψη νέων σπόρων γρασιδιού πάνω στον ήδη υπάρχοντα χλοοτάπητα για να γεμίσουν τα κενά και να αναζωογονηθεί το γκαζόν.

Η ΑΕΚ θα δώσει το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της στις 10 Οκτωβρίου απέναντι στον ΟΦΗ και μέχρι τότε ο αγωνιστικός χώρος θα είναι σε ιδανική κατάσταση.