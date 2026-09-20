Η Σπόρτινγκ αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Αρούκα για το Πορτογαλικό πρωτάθλημα και στις τάξεις της ομάδας υπάρχει απογοήτευση, με τον Ρουί Μπόρζες να βρίσκεται σε δύσκολη θέση.

Μάλιστα σύμφωνα με την «A Bola» η διοίκηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, σε μια προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα.

Δεν αποκλείεται μάλιστα, η αλλαγή να γίνει στη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων.

Παράλληλα σύμφωνα με τους Ιταλούς αν η Σπόρτινγκ προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, τότε φαβορί για τον πάγκο της ομάδας είναι ο Σέρχιο Κονσεϊσάο, ο οποίος είναι χωρίς ομάδα.