Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 2-1 σετ τον Άλεξ Μόλτσαν και ισοφάρισε εκ νέου το ζευγάρι της Ελλάδας με την Σλοβακία σε 2-2 και έτσι η χώρα μας είναι στην διεκδίκηση του εισιτηρίου για τον επόμενο γύρο του Davis Cup 2027.
Ο Έλληνας τενίστας πήρε τη νίκη με ανατροπή, καθώς έχασε το πρώτο σετ με 2-6 για να πάρει τα δύο επόμενα με 6-3 και 6-4 σε σχεδόν δύο ώρες αγώνα.
Πλέον, τα πάντα θα κριθούν το απόγευμα στο παιχνίδι του Στέφανου Σακελλαρίδη (Νο.136) με αντίπαλο τον Νόρμπερτ Γκόμπος (Νο.353).
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα:
Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου
Άλεξ Μόλτσαν-Στέφανος Σακελλαρίδης 2-0
Νόρμπερτ Γκόμπος-Στέφανος Τσιτσιπάς 0-2
Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
Ποκόρνι/Κάρολ-Στ. Τσιτσιπάς/Π. Τσιτσιπάς 2-0
Άλεξ Μόλτσαν-Στέφανος Τσιτσιπάς 1-2
Νόρμπερτ Γκόμπος-Στέφανος Σακελλαρίδης