Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 2-1 σετ τον Άλεξ Μόλτσαν και ισοφάρισε εκ νέου το ζευγάρι της Ελλάδας με την Σλοβακία σε 2-2 και έτσι η χώρα μας είναι στην διεκδίκηση του εισιτηρίου για τον επόμενο γύρο του Davis Cup 2027.

Ο Έλληνας τενίστας πήρε τη νίκη με ανατροπή, καθώς έχασε το πρώτο σετ με 2-6 για να πάρει τα δύο επόμενα με 6-3 και 6-4 σε σχεδόν δύο ώρες αγώνα.

Πλέον, τα πάντα θα κριθούν το απόγευμα στο παιχνίδι του Στέφανου Σακελλαρίδη (Νο.136) με αντίπαλο τον Νόρμπερτ Γκόμπος (Νο.353).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα:

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Άλεξ Μόλτσαν-Στέφανος Σακελλαρίδης 2-0

Νόρμπερτ Γκόμπος-Στέφανος Τσιτσιπάς 0-2

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Ποκόρνι/Κάρολ-Στ. Τσιτσιπάς/Π. Τσιτσιπάς 2-0

Άλεξ Μόλτσαν-Στέφανος Τσιτσιπάς 1-2

Νόρμπερτ Γκόμπος-Στέφανος Σακελλαρίδης