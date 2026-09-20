Σε υπόθεση με τραγικό επίλογο εξελίχθηκε μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο ηλικιωμένους λουόμενους στην πλαζ της Βουλιαγμένης, καθώς ένας 82χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά τον καβγά και, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.

Αφορμή για την ένταση που προηγήθηκε φέρεται να αποτέλεσε η διεκδίκηση μιας ξαπλώστρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί. Ο 82χρονος είχε μεταβεί στην παραλία μαζί με τη σύζυγό του και οι δυο τους εγκαταστάθηκαν σε ξαπλώστρες, προκειμένου να περάσουν το πρωινό τους στην πλαζ.

Ύστερα από λίγη ώρα έφθασε στο ίδιο σημείο ένας 76χρονος, συνοδευόμενος από μία γυναίκα, για την οποία είχε εκδοθεί εισιτήριο ΑμεΑ. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ξεκίνησε λεκτική αντιπαράθεση με επίκεντρο μία ξαπλώστρα.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, η γυναίκα που συνόδευε τον 76χρονο αισθάνθηκε αδιαθεσία. Για τον λόγο αυτό μεταφέρθηκε στο ιατρείο της πλαζ, ώστε να της παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα.

Η επιστροφή του 76χρονου και η συμπλοκή

Η κατάσταση, ωστόσο, δεν εκτονώθηκε. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 76χρονος επέστρεψε στο σημείο όπου βρισκόταν ο 82χρονος και η ένταση ανάμεσά τους αναζωπυρώθηκε. Οι δύο άνδρες φέρεται να ήρθαν στα χέρια, με τον καβγά να μετατρέπεται σε συμπλοκή.

Ενώ το επεισόδιο βρισκόταν σε εξέλιξη, ο 82χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή. Άνθρωποι που βρίσκονταν στην παραλία και εργαζόμενοι της πλαζ έσπευσαν να βοηθήσουν, ενώ ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο ιατρείο των εγκαταστάσεων.

Εκεί οι διασώστες άρχισαν άμεσα τις προσπάθειες ανάνηψης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε τέσσερις φορές καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ χρησιμοποιήθηκε και απινιδωτής, χωρίς όμως να καταστεί δυνατό να επανέλθει ο 82χρονος.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, περίπου μία ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για την υπόθεση οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 76χρονου, καθώς και μιας 21χρονης που τον συνόδευε. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Βούλας, όπου και κρατούνται, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου.

Τη δική του εκδοχή για όσα προηγήθηκαν έδωσε φίλος του 76χρονου, ο οποίος, όπως ανέφερε, βρισκόταν μαζί του στην πλαζ. Κατά τη μαρτυρία του, η ένταση άρχισε ενώ ο ίδιος είχε απομακρυνθεί για να εκδώσει εισιτήριο και ο φίλος του κατευθύνθηκε προς τις ξαπλώστρες.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο φίλος μου (ο 76χρονος) πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες, εγώ έβγαζα εισιτήριο. Έκανε διαπληκτισμό με τον 82χρονο που του είπε “ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Είμαι του πολεμικού ναυτικού”. Ο φίλος μου (ο 76χρονος) έχει τραύματα το ίδιο και η 21 κοπέλα που τον συνόδευε. Ο φίλος μου, μου είπε ότι δεν τον ακούμπησε καθόλου. Τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε».

Τι περιέγραψε άλλος λουόμενος

Στην ένταση και στη σύγχυση που επικράτησαν αναφέρθηκε και δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, οι δυνατές φωνές κινητοποίησαν τους παρευρισκομένους, ενώ οι εργαζόμενοι της πλαζ ήταν από τους πρώτους που έτρεξαν στο σημείο.

Άλλος λουόμενος μεταφέρει τα εξής: «Ακούσαμε φωνές, τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει και βλέπουμε μια συμπλοκή, πρώτοι έτρεξαν εργαζόμενοι. Έγινε χαμός, της γυναίκας τα ουρλιαχτά δεν τα έχω ακούσει ξανά. Είδα να χτυπάνε, έναν άντρα, έναν άλλο άντρα, μια γυναίκα. Και μετά είδαμε να του κάνουν αυτού ΚΑΡΠΑ και να αυτός να λέει έχω κάνει 3 bypass».

Οι καταθέσεις των παρευρισκομένων, το υλικό που ενδεχομένως υπάρχει από κάμερες και τα ιατροδικαστικά ευρήματα αναμένεται να συμβάλουν στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκε ο καβγάς.