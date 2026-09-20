Τα αδέλφια Τσιτσιπά, Στέφανος και Πέτρος γνώρισαν την ήττα στο διπλό του Davis Cup με 2-0 σετ (7-6, 6-3) από τους Λούκας Ποκόρνι και Μίλος Κάρολ.

Ο Πέτρος Τσιτσιπάς πριν την αναμέτρηση αντικατέστησε τον Στέφανο Σακελλαρίδη, με το ελληνικό δίδυμο να χάνει στις λεπτομέρειες το πρώτο σετ και στην συνέχεια να μην μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση.

Μετά την ήττα αυτή η Ελλάδα έμεινε πίσω στο σκορ στο ζευγάρι με την Σλοβακία, με 2-1 και να χρειάζεται μία νίκη για την πρόκριση στα Qualifiers του Davis Cup 2027.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα:

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Άλεξ Μόλτσαν-Στέφανος Σακελλαρίδης 2-0

Νόρμπερτ Γκόμπος-Στέφανος Τσιτσιπάς 0-2

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Ποκόρνι/Κάρολ-Στ. Τσιτσιπάς/Π. Τσιτσιπάς 2-0

Άλεξ Μόλτσαν-Στέφανος Τσιτσιπάς

Νόρμπερτ Γκόμπος-Στέφανος Σακελλαρίδης