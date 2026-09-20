Ο Σωτήρης Μανωλόπουλος οδήγησε σε νέα διάκριση την Εθνική ομάδα του Ιράν στους Ασιατικούς Αγώνες 2026.

Συγκεκριμένα, το Ιράν υπο την καθοδήγηση του 56χρονου Έλληνα προπονητή κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Η ομάδα του Σωτήρη Μανωλόπουλου στον μικρό τελικό της διοργάνωσης επικράτησε με 79-70 της Κίνας.

Αυτή η επιτυχία έρχεται να προστεθεί μετά την περσινή 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο FIBA Asia Cup.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μανωλόπουλος γνώρισε την αποθέωση από τους παίκτες του, οι οποίοι και δεν δίστασαν να τον μπουγελώσουν.