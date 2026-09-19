Ιδιαίτερα συγκινημένη εμφανίστηκε η Πάολα κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στην Κύπρο, το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, όταν αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η τραγουδίστρια, που είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον δημοφιλή ερμηνευτή και διατηρούσε μαζί του μακρά φιλία, μίλησε από τη σκηνή για την απώλειά του, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του σε ηλικία 54 ετών.

«Να τον αγαπάτε με τη δύναμη της καρδιάς σας… Να το κάνουμε έτσι απλά; Να τραγουδήσουμε τα τραγούδια του ή να μην τα τραγουδήσουμε και να μείνουν μέσα μας; Ναι, αυτό είναι το εύκολο, καρδιά μου. Θα τραγουδήσω», είπε εμφανώς συγκινημένη η Πάολα.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σχέση των καλλιτεχνών με τα τραγούδια τους και στην αγάπη που δέχονται από το κοινό.

«Μπορούμε όμως άλλα τραγούδια να λέμε και θα είναι το ίδιο. Ξέρετε, εσείς αγαπάτε τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους. Εκείνοι όμως, να ξέρετε, αγαπούν άλλα τραγούδια από τα δικά τους…», πρόσθεσε.

Η Πάολα και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν μοιραστεί στο παρελθόν την ίδια σκηνή, ενώ η σχέση τους δεν περιοριζόταν στη μουσική, καθώς τους συνέδεε και προσωπική φιλία.