Όλο και πιο κοντά σε Ντόρσεϊ

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην κατέκτησε το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», κατέκτησε όμως κάτι πιο σημαντικό. Έπεισε τους πάντες για τη νέα δυναμική του, έπεισε ότι χτίζει μια ομάδα για να πρωταγωνιστήσει και το σημαντικότερο δεν είναι ότι έπεισε τους φιλάθλους αλλά παίκτες, μάνατζερ, προπονητές. Η είσοδος στη Euroleague την επόμενη σεζόν θεωρείται σίγουρη και αυτό ανοίγει τον δρόμο για νέες μεταγραφικές βόμβες. Βόμβες στυλ Ντόρσεϊ, για παράδειγμα, γιατί στη Θεσσαλονίκη είναι όλο και πιο αισιόδοξοι για την απόκτησή του το καλοκαίρι του 2027, όταν και μένει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Οι Αγγελόπουλοι θα κάνουν νέα πρόταση αλλά θεωρείται απίθανο να ισοφαρίσουν αυτή που έχει κάνει ο Μυστακίδης.

Πιο δύσκολα από ποτέ

Ισοπαλία για τον Άρη κόντρα στον Ηρακλή στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και νέες αποδοκιμασίες για τον Καρυπίδη. Δύσκολη ήταν η περσινή σεζόν για τον επικεφαλής των κίτρινων, δύσκολη, πιο δύσκολη θα είναι η φετινή. Η κίνησή του να μην παρευρεθεί στις εκδηλώσεις της ΕΠΟ και της UEFA στη Θεσσαλονίκη ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία στην Τούμπα δεν έπεισε κανέναν. Δεν πείθονται πλέον οι οπαδοί του Άρη από τέτοια πράγματα. Αυτό που θέλουν είναι αλλαγή ιδιοκτησίας, δεν χαρίζουν πλέον τίποτα στον Καρυπίδη και οι αποδοκιμασίες θα ακούγονται κάθε φορά που δεν θα νικάει η ομάδα. Μια κατάσταση που αποδυναμώνει κι άλλο τον Θοδωρή καθώς δεν έχει πλέον κανένα… στήριγμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σύννεφα για Γρηγορίου

Η ιστορία έχει δείξει πως όταν ο Καρυπίδης είναι με την πλάτη στον τοίχο, την… πληρώνει κάποιος άλλος στην ομάδα. Όπως θα μπορούσε να συμβεί τώρα με τον Γρηγορίου. Η παραμονή του Έλληνα προπονητή και για τη φετινή σεζόν θεωρήθηκε εξαρχής έκπληξη αλλά η ΠΑΕ προσπάθησε να περάσει αυτή την απόφαση του Καρυπίδη σαν αλλαγή φιλοσοφίας και στροφή στα… ελληνικά προϊόντα. Εξακολουθεί να ισχύει αυτό; Είναι ακλόνητος στη θέση του ο Γρηγορίου; Θα είναι σίγουρα στον πάγκο του Άρη στην επανέναρξη του πρωταθλήματος στις 10 Οκτωβρίου; Ο ίδιος ο προπονητής δεν είναι σίγουρος για τις απαντήσεις του σε όλα αυτά και αυτό σημαίνει πως δεν θα πρέπει να αποκλειστεί τίποτα. Όταν πιέζεται ο επικεφαλής της ΠΑΕ όλα είναι ανοιχτά.

Το μέλλον του Κόντη

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του ΟΦΗ έχουν δώσει πολλούς πόντους στον Κόντη, ο οποίος σκέφτεται το μέλλον του. Το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2027, στην Κρήτη είναι ευτυχισμένος, γνωρίζει όμως πως αρκετές ομάδες παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη δουλειά του και δεν έχει κρύψει ποτέ ότι είναι φιλόδοξος και πως πιστεύει πολύ στον εαυτό του. Γι’ αυτό άλλωστε δεν ήθελε να παραμείνει στον Παναθηναϊκό ως βοηθός του Μπενίτεθ αλλά να συνεχίσει ως πρώτος προπονητής. Ο Αλαφούζος δεν τον πίστεψε. Ο Μπούσης τον πίστεψε και δικαιώθηκε. Για να τον έχει στον πάγκο της ομάδας του και την επόμενη σεζόν όμως θα πρέπει να στηρίξει το όλο πρότζεκτ ανεβάζοντας το επίπεδο σε όλα και ειδικά στο ρόστερ. Το ταμείο γεμίζει με λεφτά άλλωστε λόγω της Ευρώπης.

Περιμένουν όλοι τον Γιοβάνοβιτς

Με τη διακοπή του πρωταθλήματος θα έρθει στο προσκήνιο η Εθνική ομάδα με τους αγώνες του Nations League. Δύσκολα παιχνίδια με μεγάλους αντιπάλους, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα όμως έχει επιτέλους τρομερό υλικό, πολλούς παίκτες με πολύ ταλέντο. Δεν ζητάει κανείς από τον Γιοβάνοβιτς να συντρίψει τη Γερμανία ή την Ολλανδία, αυτό που περιμένουν όμως όλοι είναι να αξιοποιήσει στο έπακρο το υλικό που έχει στη διάθεσή του και να δείξει με τις επιλογές του ότι επιβραβεύει τη φόρμα του κάθε παίκτη. Ο Κωστούλας, για παράδειγμα, μέσα σε λίγες μέρες έκανε μεγάλα ματς, με γκολ, κόντρα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ. Δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως παίκτης που μπορεί να είναι βασικός στην Εθνική ομάδα; Ή θα πρέπει να θεωρείται συνεχώς ταλέντο που θα είναι στον πάγκο για να μπαίνει ως αλλαγή αν χρειαστεί;