Σοκ έχει προκαλέσει στη Βραζιλία βίντεο από κάμερα ασφαλείας σχολείου, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που μία 17χρονη μαθήτρια επιτίθεται με μαχαίρι στην καθηγήτρια μαθηματικών της, μέσα σε άδεια αίθουσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου στο κρατικό σχολείο Dr. Gerson dos Santos Peres, στην πόλη Καμετά, στην πολιτεία Παρά της Βραζιλίας.

Η μαθήτρια, που φοιτά στην 11η τάξη, βρισκόταν μαζί με την καθηγήτρια Μπετανία ντε Αλμέιντα στην αίθουσα, όταν ξαφνικά έβγαλε ένα μαχαίρι και κινήθηκε εναντίον της.

Στο βίντεο φαίνεται αρχικά η 17χρονη να βρίσκεται δίπλα στο γραφείο της εκπαιδευτικού και να παίζει νευρικά με τα μαλλιά της. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα βγάζει το μαχαίρι και επιτίθεται αιφνιδιαστικά στην καθηγήτρια.

Η καθηγήτρια προσπάθησε να αφοπλίσει τη μαθήτρια

Η εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται την επίθεση και προσπαθεί να αποφύγει τα χτυπήματα, ενώ στη συνέχεια αρπάζει τη μαθήτρια και παλεύει μαζί της για να της πάρει το μαχαίρι.

Η 17χρονη συνεχίζει να επιχειρεί να τη χτυπήσει, με την καθηγήτρια να προσπαθεί να προστατευθεί και να απομακρυνθεί από τη λεπίδα. Κάποια στιγμή η μαθήτρια φαίνεται να την τραυματίζει, ενώ σε άλλο σημείο του βίντεο επιχειρεί να τη χτυπήσει ξανά κοντά στο πρόσωπο.

Η καθηγήτρια τελικά καταφέρνει να απομακρυνθεί από την αίθουσα και να ζητήσει βοήθεια, ενώ η μαθήτρια την ακολουθεί για μικρή απόσταση.

Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας έχει αναδημοσιευθεί από βραζιλιάνικα και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η επίθεση έγινε μετά τη βαθμολόγηση του διαγωνίσματος

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη βαθμολόγηση ενός διαγωνίσματος μαθηματικών της μαθήτριας. Σύμφωνα με συγγενικό πρόσωπο της καθηγήτριας που μίλησε στο βραζιλιάνικο G1, η εκπαιδευτικός είχε μόλις ολοκληρώσει τη διόρθωση του γραπτού όταν δέχθηκε την επίθεση.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, όταν η 17χρονη ρωτήθηκε για την επίθεση, φέρεται να δήλωσε ότι δεν συμπαθούσε την καθηγήτρια.

Βραζιλιάνικα μέσα έχουν συνδέσει την επίθεση με τη βαθμολόγηση του διαγωνίσματος, ενώ άλλα αναφέρουν ότι υπήρχαν διαφωνίες σχετικά με τις αξιολογήσεις. Οι ακριβείς λόγοι που οδήγησαν τη μαθήτρια να επιτεθεί παραμένουν υπό διερεύνηση.

🚨Update: Teen stabs teacher as she desperately fights for her life in deadly, caught-on-video attack! Just another reason to arm teachers! pic.twitter.com/JU6TzoLsyw — US Homeland Security News (@defense_civil25) September 19, 2026

Στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός, δεν κινδύνευσε η ζωή της

Η Μπετανία ντε Αλμέιντα μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Νοσοκομείο της Καμετά, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και χρειάστηκε να κάνει ράμματα.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι το τραύμα δεν είχε προκαλέσει βλάβη σε κάποιο ζωτικό όργανο. Η καθηγήτρια πήρε εξιτήριο, ενώ η κατάστασή της χαρακτηρίστηκε σταθερή.

Η μαθήτρια συνελήφθη από την αστυνομία στο σημείο του περιστατικού. Το μαχαίρι που χρησιμοποίησε εντοπίστηκε μέσα στην αίθουσα, αφού είχε πεταχτεί σε κάδο.

Η 17χρονη αντιμετωπίζει διαφορετικό νομικό καθεστώς

Λόγω της ηλικίας της, η 17χρονη δεν αντιμετωπίζεται ως ενήλικη στο βραζιλιάνικο ποινικό σύστημα. Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για ανήλικους και μπορεί να επιβληθεί ειδικό αναμορφωτικό ή περιοριστικό μέτρο, ανάλογα με την εξέλιξη της έρευνας.

Η Ένωση Εργαζομένων στη Δημόσια Εκπαίδευση της πολιτείας Παρά καταδίκασε την επίθεση και ζήτησε πλήρη διερεύνηση του περιστατικού, επισημαίνοντας ότι η βία εναντίον εκπαιδευτικών αποτελεί σοβαρό ζήτημα για το σχολικό περιβάλλον.