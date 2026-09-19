Ονόματα της showbiz, γνωστοί καλλιτέχνες, celebrities από τον χώρο της μόδας αλλά και πολιτικός, είχαν περάσει από το ιατρείο του Κολωνακίου στο οποίο αφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso, από τον χώρο φέρονται να είχαν περάσει δεκάδες αναγνωρίσιμα πρόσωπα από την τηλεόραση, τη μουσική, την κοσμική ζωή, ακόμη και την πολιτική.

Η πελατεία του ιατρείου, όπως υποστηρίζει η εφημερίδα, στηριζόταν κυρίως στις προσωπικές συστάσεις και περιλάμβανε ανθρώπους που αναζητούσαν θεραπείες ευεξίας, αποτοξίνωσης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων του χρόνου.

H εφημερίδα περιγράφει ένα πελατολόγιο με πρόσωπα από τις «ιλουστρασιόν σελίδες» των περιοδικών, τηλεοπτικές προσωπικότητες διαφορετικών γενεών, καλλιτέχνες, κοσμικές κυρίες του Κολωνακίου και των βορείων προαστίων, αλλά και πολιτικούς.

Οι περισσότεροι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φέρονται να είχαν φτάσει στο ιατρείο μέσω γνωριμιών και συστάσεων, ενώ δεν αποκαλύπτει ονόματα, επικαλούμενο την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το ιατρικό απόρρητο.

Τακτικές επισκέψεις και εχεμύθεια

Πρώτη στη λίστα που σκιαγραφεί η Espresso βρίσκεται μια πασίγνωστη παντρεμένη παρουσιάστρια με μακρά πορεία στην τηλεόραση. Πρόκειται, κατά την εφημερίδα, για ένα από τα λαμπερότερα πρόσωπα της μικρής οθόνης, το οποίο επισκεπτόταν τακτικά το ιατρείο και φέρεται να κατέβαλλε σημαντικά ποσά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Στο ίδιο πελατολόγιο περιλαμβάνεται ένα ιδιαίτερα δημοφιλές ποπ είδωλο. Η σχέση του με το ιατρείο φέρεται να ήταν πολυετής, ενώ, σύμφωνα πάντα με το απόκομμα, οι δύο γιατροί άνοιγαν τον χώρο ακόμη και τις Κυριακές για να τον εξυπηρετήσουν μακριά από αδιάκριτα βλέμματα.

Τακτικές επισκέψεις αποδίδονται και σε μια βετεράνο της τηλεόρασης, η οποία στο παρελθόν είχε συνδέσει το όνομά της με υψηλές τηλεθεάσεις, έντονες παρασκηνιακές ιστορίες και ιδιαίτερη δημοσιότητα. Η εφημερίδα αναφέρεται επίσης σε ακόμη μία τηλεοπτική προσωπικότητα που φέρεται να επένδυε συστηματικά στην εικόνα και στην εμφάνισή της.

Η ανώνυμη καταγραφή συμπληρώνεται από μία παρουσιάστρια με βαρύ όνομα και πολυσυζητημένη προσωπική ζωή, καθώς και από έναν πρώην πολιτικό ο οποίος, παρότι δεν βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή, εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική αναγνωρισιμότητα. Κανένα από αυτά τα πρόσωπα δεν κατονομάζεται.

Το δημοσίευμα της Espresso υποστηρίζει ότι αρκετοί από τους επώνυμους πελάτες αναζητούσαν κυρίως θεραπείες αντιγήρανσης και αναζωογόνησης. Το περιβάλλον διακριτικότητας, η απουσία πινακίδας και τα ραντεβού εκτός συνηθισμένου ωραρίου φέρονται να εξυπηρετούσαν την ανάγκη τους να μην καταγράφονται οι επισκέψεις τους.