Οι φίλοι, οι συγγενείς και όσοι αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από τα τραγούδια του, προσπαθούν να συμφιλιωθούν με τη βαριά απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή και οι εκδηλώσεις μνήμης σε όλη τη χώρα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και με ένα τεράστιο «γιατί» για τον άδικο χαμό του.

Στους Πεύκους Σητείας, τον τόπο καταγωγής του, που ο ίδιος είχε επιλέξει και ως προσωπικό καταφύγιο μακριά από τη δημοσιότητα, ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαζωνάκη είναι ιδιαίτερος.

Όπως αναφέρει το neakriti, κάτοικοι, φίλοι και άνθρωποι που τον είχαν γνωρίσει στις συχνές επισκέψεις του συγκεντρώθηκαν το πρωί της Κυριακής στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου τελέστηκε μνημόσυνο στη μνήμη του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολούθησε τρισάγιο έξω από το σπίτι του στους Πεύκους, παρουσία πλήθους κόσμου.

Η επιλογή του σημείου έδωσε στην τελετή έναν ιδιαίτερα προσωπικό χαρακτήρα, καθώς σε αυτό το σπίτι ο Μαζωνάκης αναζητούσε την ηρεμία και την απλότητα που δεν μπορούσε εύκολα να βρει στους έντονους ρυθμούς της καλλιτεχνικής ζωής και της Αθήνας.

Η παλιά φάμπρικα που μετατράπηκε σε καταφύγιο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αγοράσει στους Πεύκους μια παλιά φάμπρικα, η οποία στο παρελθόν λειτουργούσε ως ελαιοτριβείο, και μετά την ανακαίνισή της τη μετέτρεψε σε κατοικία. Το κτίσμα αποτέλεσε σταδιακά το ησυχαστήριό του στην Κρήτη και έναν χώρο όπου μπορούσε να αφήνει προσωρινά πίσω τη δημόσια εικόνα του σταρ.

Κατά τις επισκέψεις του συνήθιζε να κατεβαίνει στη θάλασσα του Μακρύ Γιαλού, να περπατά στα γειτονικά χωριά και να επισκέπτεται το εκκλησάκι πάνω από τον Εσταυρωμένο. Οι κάτοικοι είχαν γνωρίσει έναν άνθρωπο απλό, γενναιόδωρο και προσιτό, πολύ διαφορετικό από την έντονη σκηνική παρουσία του. Ο ίδιος περιέγραφε τη Σητεία και τους Πεύκους ως τον δικό του «θεραπότοπο», έναν τόπο αποφόρτισης, αλήθειας και εσωτερικής γαλήνης.

Η Σητεία τον αποχαιρέτησε με τα τραγούδια του

Ο συλλογικός αποχαιρετισμός είχε αρχίσει από το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι της Σητείας. Από τις 21:00, φίλοι, κάτοικοι και θαυμαστές συγκεντρώθηκαν σε μία βραδιά μνήμης, κατά την οποία ακούστηκαν τραγούδια από διαφορετικές περιόδους της πορείας του. Στον χώρο είχε τοποθετηθεί μεγάλη φωτογραφία του, ενώ οι παρευρισκόμενοι έγραφαν τις σκέψεις και τις αναμνήσεις τους σε τετράδιο μνήμης.

Ο δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης χαρακτήρισε τον Μαζωνάκη «ένα δικό μας παιδί», υπογραμμίζοντας ότι κάθε φορά που επέστρεφε στην περιοχή γινόταν ο Γιώργος της καθημερινότητας. Μιλώντας και μετά το μνημόσυνο, τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο ταπεινό, χωρίς ίχνος έπαρσης, ο οποίος είχε βοηθήσει πολλούς ανθρώπους και είχε γίνει ουσιαστικό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας.

Η συγκινητική αφιέρωση του Γιάννη Πάριου

Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη, ο Γιάννης Πάριος τίμησε τη μνήμη του Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της συναυλίας του. Ο σπουδαίος ερμηνευτής αποκάλυψε στο κοινό την ιστορία του τραγουδιού «Ποτέ Ποτέ», το οποίο είχε αρχικά γράψει για τον Γιώργο Μαζωνάκη, έπειτα από δική του επιθυμία.

Ο Πάριος μίλησε για «ένα υπέροχο, τίμιο παιδί» που εκτιμούσε βαθιά και εξήγησε ότι, επειδή ο Μαζωνάκης δεν άκουσε εγκαίρως το τραγούδι, το συμπεριέλαβε αρχικά σε δικό του δίσκο. Όταν αργότερα το άκουσε, ζήτησε να το ερμηνεύσει και ο ίδιος. Γνωρίζοντας ότι το «Ποτέ Ποτέ» ήταν από τα αγαπημένα του, ο Γιάννης Πάριος το τραγούδησε στη Θεσσαλονίκη, ολοκληρώνοντας έναν ακόμη φορτισμένο μουσικό αποχαιρετισμό.