Με νέο κινητήρα προδιαγραφών ADUO2, σκέφτεται να αγωνιστεί η Ferrari και συγκεκριμένα ο Λεκλέρ στο GP της Formula 1 του Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, ο Λεκλέρ θα ξεπεράσει το όριο των ετήσιων διαθέσιμων μονάδων ισχύος του και θα δεχθεί ποινή που θα τον στείλει στην τελευταία θέση του grid.

Το Μπακού επιλέχθηκε για την αλλαγή κινητήρα, γιατί η μεγάλη κεντρική ευθεία και το έντονο φρενάρισμα για την πρώτη στροφή προσφέρουν καλύτερες ευκαιρίες για ανάκτηση θέσεων σε σχέση με άλλες πίστες.

Η νέα προδιαγραφή φέρεται να προσφέρει περίπου δύο δέκατα του δευτερολέπτου ανά γύρο σε σχέση με τον κινητήρα ADUO1 που χρησιμοποίησε ο Λεκλέρ στην Ισπανία.