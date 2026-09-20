Το φόρεμα που φόρεσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα το βράδυ που ο Κάρολος μιλούσε δημόσια για τη σχέση του με την Καμίλα είχε ελληνική υπογραφή. Δημιουργός του περίφημου Revenge Dress ήταν η Χριστίνα Σταμπολιάν, μια Ελληνίδα σχεδιάστρια που έζησε και εργάστηκε για δεκαετίες στο Λονδίνο.

Στις 29 Ιουνίου 1994, η Νταϊάνα έφτασε στη Serpentine Gallery για εκδήλωση του Vanity Fair φορώντας το μαύρο, μεταξωτό, εφαρμοστό φόρεμα με τους ακάλυπτους ώμους, το οποίο έμελλε να γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εμφανίσεις της. Εκείνο το βράδυ προβλήθηκε στην τηλεόραση η συνέντευξη του τότε πρίγκιπα της Ουαλίας, στην οποία παραδέχθηκε ότι είχε υπάρξει άπιστος στον γάμο του.

Η εικόνα της Νταϊάνα με το φόρεμα της Χριστίνας Σταμπολιάν κυριάρχησε την επόμενη ημέρα στα δημοσιεύματα και το σχέδιο απέκτησε το όνομα «Revenge Dress». Η ίδια η δημιουργός, ωστόσο, έχει εξηγήσει ότι η ιστορία του φορέματος είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και δεν είχε σχεδιαστεί ειδικά για εκείνη τη βραδιά.

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Η Ελληνίδα σχεδιάστρια που έφυγε για το Λονδίνο

Η Χριστίνα Σταμπολιάν γεννήθηκε στην Ελλάδα και εκπαιδεύτηκε στην Αθήνα. Στη δεκαετία του 1970 εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο, όπου έκανε το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής της διαδρομής. Σχεδίαζε βραδινά, cocktail και νυφικά, δουλεύοντας με μετάξι, βελούδο, γαλλική δαντέλα και κεντήματα.

Από το 1983 έως το 1994 τα σχέδιά της πωλούνταν σε boutiques με το όνομά της στο Λονδίνο και το Παρίσι, ενώ παρουσίασε 15 ολοκληρωμένες συλλογές σε επιδείξεις μόδας σε χώρους όπως το Park Lane Hotel, το InterContinental και το Claridge’s.

Η γνωριμία της με τη Νταϊάνα έγινε με έναν μάλλον απροσδόκητο τρόπο. Η σχεδιάστρια είχε boutique στην Beauchamp Place, κοντά στο εστιατόριο San Lorenzo, όπου σύχναζαν άνθρωποι από τον χώρο της μόδας και η ίδια η πριγκίπισσα.

Όπως έχει περιγράψει η Σταμπολιάν σε συνέντευξή της στο Marie Claire, κάποια στιγμή συνάντησε τυχαία τη Νταϊάνα στις τουαλέτες του εστιατορίου. Γέλασαν, συστήθηκαν και η γνωριμία τους θα συνεχιζόταν λίγο αργότερα, όταν η πριγκίπισσα εμφανίστηκε απροειδοποίητα στη boutique της, ένα Σάββατο του Σεπτεμβρίου του 1991.

Η Νταϊάνα ζήτησε ένα ιδιαίτερο φόρεμα για μια ξεχωριστή περίσταση. Από εκείνη την επίσκεψη ξεκίνησε η δημιουργία του μαύρου φορέματος που αργότερα θα αποκτούσε παγκόσμια φήμη.

Η Σταμπολιάν επέλεξε μαύρο μεταξωτό jacquard με διακριτικό φλοράλ μοτίβο για το μπούστο και απλό μεταξωτό chiffon για τη φούστα και τα μανίκια. Το φόρεμα κατασκευάστηκε και στάλθηκε στο Buckingham Palace. Η αμοιβή της σχεδιάστριας ήταν 900 λίρες, ποσό που καταβλήθηκε τον Οκτώβριο του 1991.

Το φόρεμα έμεινε σχεδόν τρία χρόνια στην ντουλάπα

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας είναι ότι η Νταϊάνα δεν φόρεσε αμέσως το δημιούργημα της Ελληνίδας σχεδιάστριας. Το κράτησε στην γκαρνταρόμπα της για σχεδόν τρία χρόνια, καθώς το θεωρούσε πιο αποκαλυπτικό από όσα είχε συνηθίσει να φορά δημοσίως.

Εκείνη τη βραδιά, μάλιστα, η αρχική επιλογή της Νταϊάνα ήταν ένα φόρεμα του Valentino. Όταν όμως έγινε γνωστό στον Τύπο ποιο φόρεμα σκόπευε να φορέσει, η πριγκίπισσα άλλαξε σχέδιο και στράφηκε στην επιλογή που είχε ήδη στην ντουλάπα της.

Έτσι, το μαύρο φόρεμα της Χριστίνας Σταμπολιάν βγήκε από την ντουλάπα και φόρεσε τη Νταϊάνα στη Serpentine Gallery. Η πριγκίπισσα το συνδύασε με μαργαριταρένιο choker, το οποίο είχε στο κέντρο του ένα ζαφείρι και διαμάντια, μαύρα παπούτσια και έντονο κόκκινο στα νύχια της.

Από μια boutique του Λονδίνου στη δημοπρασία του Sotheby’s

Η ιστορία του φορέματος δεν τελείωσε εκείνη τη νύχτα. Η Νταϊάνα το πούλησε το 1997, μαζί με δεκάδες άλλα φορέματά της, σε δημοπρασία του Christie’s στη Νέα Υόρκη, με τα έσοδα να κατευθύνονται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το συγκεκριμένο κομμάτι αγοράστηκε τότε από ιδιώτη συλλέκτη και παρέμεινε εκτός δημόσιας θέασης για σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Τώρα επιστρέφει στη δημοσιότητα. Ο Sotheby’s έχει προγραμματίσει τη δημοπρασία για τις 9 Δεκεμβρίου 2026 στη Νέα Υόρκη, με την εκτιμώμενη τιμή να κυμαίνεται από 150.000 έως 300.000 δολάρια. Πριν από τη δημοπρασία το φόρεμα παρουσιάζεται σε διεθνή έκθεση, με στάσεις στο Λονδίνο, το Χονγκ Κονγκ και τη Γενεύη.

Στην επίσημη περιγραφή του Sotheby’s καταγράφεται ως φόρεμα από μαύρο μεταξωτό κρεπ, με πλισέ μπούστο που διασταυρώνεται στο μπροστινό μέρος, ακάλυπτους ώμους και εφαρμοστή φούστα από chiffon, η οποία καταλήγει σε ασύμμετρη ουρά.

Η επανεμφάνισή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ενδιαφέρον για τη ζωή της Νταϊάνα έχει αναζωπυρωθεί διεθνώς, μεταξύ άλλων και λόγω της νέας συζήτησης γύρω από την οικογένειά της και το βιβλίο του αδελφού της, Τσαρλς Σπένσερ.

Για τη Χριστίνα Σταμπολιάν, όμως, το φόρεμα παραμένει και ένα κομμάτι της δικής της διαδρομής. Η ίδια έχει επιστρέψει πολλές φορές στην Ελλάδα και έχει συνδέσει το συγκεκριμένο σχέδιο με τον Βόλο. Όπως έχει πει στο Marie Claire, το Revenge Dress το σχεδίασε εκεί, «κάτω από το φως της Ελλάδας», και έχει δηλώσει ότι θα είναι ιδιαίτερα συγκινητικό για εκείνη να το ξαναδεί.