Υπομονή ζήτησε από όλους ο Γιαν Μοντέρο μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Euroleague Super Cup στο Άμπου Ντάμπι.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήθελαν, φυσικά, να κατακτήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν, δεν τα κατάφεραν όμως καθώς ηττήθηκαν με 93-89 από τους Ισπανούς, οι οποίοι πήραν έτσι… κάτι σαν εκδίκηση για την ήττα τους στον τελικό του Final Four την περασμένη σεζόν.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έμεινε πίσω στο σκορ και πήγε να κάνει μεγάλη ανατροπή, στα τελευταία δευτερόλεπτα όμως ο Μοντέρο έκανε λάθος πατώντας τη γραμμή και εκεί χάθηκαν οι ελπίδες για κατάκτηση του τροπαίου. Μια ήττα, πάντως, που δεν επηρεάζει σε κάτι ούτε τον Ολυμπιακό ούτε τον Μοντέρο.

Ο Δομινικανός γκαρντ προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα του ομάδα και μέσω ανάρτησής του στα social media έστειλε μήνυμα γράφοντας: «Κάνε υπομονή».