Για τη νέα συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τη διαφορά του με τον Εργκίν Αταμάν, μίλησε σε ιστοσελίδα της Σερβίας ο Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ είχε συνεργαστεί με τον «Ζοτς» στην Παρτιζάν Βελιγραδίου και τώρα θα συνεργαστούν και στον Παναθηναϊκό, με τον ίδιο να μιλάει για αυτό -και όχι μόνο- στο sportske.net.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λεσόρ…

Για το γεγονός ότι συνεργάζεται ξανά με τον Ομπράντοβιτς: «Είναι υπέροχο συναίσθημα να δουλεύω ξανά με τον Ζέλικο και να έχει επιστρέψει σε αυτόν τον σύλλογο. Είναι προφανές ότι ο Ζέλικο είναι ένας άνθρωπος το όνομα του οποίου αντηχεί σε όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Επομένως, για μένα η δυνατότητα να αγωνιστώ ξανά υπό τις οδηγίες του, ειδικά σε αυτή την κατάσταση στον Παναθηναϊκό, όπου έχει αφήσει το αποτύπωμά του και έχει γράψει ιστορία, είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό».

Για τη διαφορά του Ομπράντοβιτς με τον Αταμάν: «Σίγουρα υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε εκείνον και τον Εργκίν. Είναι δύο διαφορετικοί χαρακτήρες, δύο διαφορετικοί προπονητές, δύο διαφορετικά στιλ παιχνιδιού, τα πάντα είναι πραγματικά διαφορετικά. Ξέρετε, έπαιξα για τρία χρόνια υπό τον Εργκίν, οπότε και για μένα αυτή είναι μια περίοδος προσαρμογής, παρότι γνωρίζω το σύστημα του Ζέλικο και γνωρίζω πολλές από τις αρχές του. Αλλά και πάλι, είναι μια προσαρμογή για όλους μας ως ομάδα. Έχουμε πολλούς νέους παίκτες, ενώ τα παιδιά που βρίσκονται εδώ τα τελευταία τρία χρόνια, ως επί το πλείστον, πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο σύστημα και να καταλάβουν τι θέλει από εκείνους.

Εξακολουθούν να μας λείπουν αρκετοί σημαντικοί παίκτες. Επομένως, αυτό που βλέπουμε τώρα δεν σημαίνει και πολλά, γιατί γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα όταν επιστρέψουν όλοι. Εγώ απλώς προσπαθώ να βοηθήσω τους πάντες να κατανοήσουν τη φιλοσοφία του, να καταλάβουν τι θέλει μέσα στο γήπεδο, να επικοινωνώ με τους συμπαίκτες μου και να προσπαθώ να τους κάνω τη ζωή πιο εύκολη».

Για το γεγονός ότι είναι συμπαίκτης πλέον με τον Γιαμπουσέλε: «Όταν υπέγραψε τον πήρα αμέσως τηλέφωνο για να δω πώς είναι και πώς βλέπει όλη αυτή την κατάσταση. Ήταν κάτι άσχημο και για τις δύο ομάδες. Τώρα όμως είναι πίσω μας και νομίζω ότι όλοι οι παίκτες που συμμετείχαν σε αυτό το έχουν αφήσει πίσω τους. Ήταν κάτι που συνέβη και ήταν δυσάρεστο, ειδικά λόγω της κατάληξης για εμάς, για την Παρτίζαν. Αλλά πλέον είναι παρελθόν. Είναι συμπαίκτης μου και ανέκαθεν ήταν ένας από τους καλύτερους φίλους μου στο μπάσκετ.

Γνωριζόμαστε περισσότερα από 15 χρόνια και πάντα μιλούσαμε για το ενδεχόμενο να παίξουμε μαζί στην ίδια ομάδα. Είχαμε την τύχη να αγωνιστούμε μαζί στην εθνική ομάδα, αλλά στην εθνική είναι ένας μήνας, ίσως ένας μήνας και κάτι, κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν είχαμε την ευκαιρία να είμαστε μαζί για μια ολόκληρη σεζόν. Τώρα ελπίζω να είμαστε μαζί για πολλά χρόνια και να απολαύσουμε κάθε στιγμή».

Για το αν θα σκεφτόταν να επιστρέψει στην Παρτιζάν: «Α, αυτό είναι κάτι που αφορά το μέλλον και δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον. Προφανώς τώρα παίζω στον Παναθηναϊκό, βρίσκομαι σε αυτόν τον οργανισμό και, όπως είπες και στην αρχή, είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Έχουμε μεγάλους στόχους μπροστά μας. Θέλω να μείνω εδώ όσο περισσότερο μπορώ, αλλά φυσικά, αν δεν βρίσκομαι εδώ, θα είμαι πάντα ανοιχτός στο να επιστρέψω στην Παρτίζαν και πάντα θα είμαι ανοιχτός σε αυτό. Ξέρετε, είχα μια υπέροχη εμπειρία εκεί και ποιος ξέρει; Ο Θεός ξέρει τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Αλλά αν κάποια μέρα παρουσιαστεί η ευκαιρία και αυτό είναι κάτι που θα ταιριάζει και στις δύο πλευρές, από τη δική μου πλευρά η απάντηση θα είναι θετική και θα ήμουν κάτι παραπάνω από χαρούμενος αν συνέβαινε».