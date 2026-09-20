Στη διαχρονική συμβολή της Μαργαρίτας Παπανδρέου στους αγώνες για την ισότητα και τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά και στους στενούς δεσμούς της με την Αχαΐα, αναφέρθηκε η πρώην υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών και βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ, Χριστίνα Αλεξοπούλου, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους της.

Ακολουθεί η δήλωση της κ. Αλεξοπούλου:

«Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε μια ξεχωριστή παρουσία στη δημόσια και κοινωνική ζωή της χώρας, με μακρά διαδρομή που συνδέθηκε με σημαντικές διεκδικήσεις και αλλαγές για τη μητρότητα και τη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία.

Η Αχαΐα, ένας τόπος με τον οποίο η ίδια και η οικογένειά της διατήρησαν ισχυρούς δεσμούς επί δεκαετίες, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της διαδρομής και της ιστορίας που τη συνόδευσε.

Σε εποχές διαφορετικές από τη σημερινή, με την αξιοπρέπεια που τη διέκρινε διαχρονικά, έδωσε τη δική της μάχη για περισσότερη ισότητα, δικαιώματα και πιο πολλές δυνατότητες για τις γυναίκες. Η δράση της άφησε το δικό της αποτύπωμα και άνοιξε δρόμους για τις γενιές που ακολούθησαν.

Η πορεία της αποτελεί μέρος της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας και αξίζει τον σεβασμό όλων, πέρα από πολιτικές και κομματικές διαδρομές.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της».